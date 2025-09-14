Bărbat cu nume românesc, arestat pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra. Acuzațiile care i se aduc VIDEO

Bărbat cu nume românesc, pus sub acuzare pentru atacuri "revoltătoare" asupra sinagogilor din Londra FOTO Captură video

Poliția Metropolitană a declarat că la începutul acestei luni, patru sinagogi și o reședință privată au fost mânjite cu o substanță și un lichid - despre care se crede că sunt fluide corporale - în nord-vestul Londrei.

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost acuzat de o serie de atacuri asupra unor sinagogi din nord-vestul Londrei, scrie Sky News.

Ionuț-Cristian Bold, fără adresă fixă, are șase capete de acuzare pentru vătămare corporală agravată din motive rasiale sau religioase și unul pentru hărțuire agravată din motive rasiale sau religioase fără violență.

Poliția Metropolitană a declarat că patru sinagogi și o reședință privată au fost mânjite cu o substanță în nord-vestul Londrei între 4 și 11 septembrie.

Alte incidente, pe care poliția le-a descris ca fiind „revoltătoare și îngrozitoare”, au implicat aruncarea de lichid spre o școală și peste o mașină în Barnet, nordul Londrei.

Se înțelege că substanța și lichidul erau fluide corporale.

Bold mai are, de asemenea, trei capete de acuzare de distrugere sau deteriorare a proprietății și, de asemenea, de deținere a unui articol cu intenția de a distruge sau deteriora proprietatea.

El a fost arestat preventiv și va apărea luni, 15 septembrie, la Tribunalul Magistraților din Willesden.

Superintendentul Zubin Writer, care conduce poliția locală în Barnet, Brent și Harrow, a declarat: „Vom trata întotdeauna acuzațiile de acest gen extrem de serios, iar aceste acuzații vin în urma unei anchete efectuate de o echipă de ofițeri locali.

„Continuăm să oferim sprijin locuitorilor locali, inclusiv membrilor comunității evreiești.”

Barry Rawlings, liderul Consiliului Barnet, a condamnat atacul, spunând: „Oribilele atacuri antisemite asupra sinagogilor noastre și a unei școli ne dezgustă. Suntem cu toții uniți în condamnarea unor astfel de acte îngrozitoare.”

Autoritățile britanice nu au dezvăluit, însă, din ce țară provine Ionuț-Cristian Bold.

We are appealing for information after faeces was smeared on synagogues and routes to places of worship in Golders Green on 31 Aug, 3 & 7 Sep. This was a deliberate #antisemitic attack. #Shomrim are working closely with police and providing support to the victims. 📞 Call… pic.twitter.com/pAWoQjU1aY — Shomrim North West London (@shomrimlondon) September 8, 2025

