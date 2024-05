Charles al III-lea a ieșit pentru a treia oară în public în această săptămână. Regele a asistat pe ploaie la un celebru spectacol ecvestru FOTO

Suveranul britanic, Charles al III-lea, a marcat vineri, 3 mai, cea de-a treia apariţie publică a sa din această săptămână. Regele a asistat la un spectacol ecvestru celebru, Royal Windsor Horse Show, unde a fost îmbrăţişat de una dintre nepoatele sale preferate, Zara Tindall, informează DPA. FOTO

Popularul spectacol ecvestru, Royal Windsor Horse Show, era foarte apreciat şi de mama lui, regretata regină Elisabeta a II-a.

Fosta regină era o mare admiratoare a acestui eveniment organizat la mică distanţă de Castelul Windsor şi era adeseori văzută plimbându-se printre boxele cailor, îmbrăcată informal şi purtând pe cap un batic.

Regele Charles şi nepoata sa Zara Tindall s-au îmbrăţişat şi au schimbat câteva cuvinte atunci când s-au întâlnit la faţa locului, într-o zi ploioasă.

Regele a participat o serie de evenimente de când Palatul Buckingham a anunţat vinerea trecută că suveranul îşi va relua angajamentele publice, indicând efectul pozitiv al tratamentului urmat împotriva cancerului său.

Primul său angajament a fost o vizită la o unitate de tratare a cancerului din Londra, marţi, 30 aprilie, unde s-a întâlnit cu alţi pacienţi bolnavi de cancer şi a vorbit despre "şocul" pe care l-a avut la primirea diagnosticului. Regele britanic le-a spus celor care l-au întrebat că se simte "bine".

Palatul Buckingham a găzduit miercuri, 1 mai, prezentarea expoziţiei "Rolul Încoronării Regelui şi a Reginei", care include documente în care sunt consemnate toate evenimentele cheie de la încoronarea de anul trecut a cuplului regal.

Regele s-a întâlnit cu nepoata sa în tribunele amenajate pentru cursa regală de anduranţă, organizată în Great Park de pe domeniul regal Windsor şi în timpul căreia călăreţii trec pe lângă obiective celebre, cum ar fi faimoasa promenadă Long Walk.

