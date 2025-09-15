Marile companii americane investesc masiv în Marea Britanie, înainte de vizita lui Donald Trump. Peste 1.800 de noi locuri de muncă vor fi create

Cu doar câteva zile înaintea vizitei de stat a președintelui american Donald Trump, guvernul britanic anunță investiții majore din partea unor giganți financiari din SUA, în valoare de peste 1,25 miliarde lire sterline (1,69 miliarde dolari) din partea unor mari companii financiare americane, inclusiv PayPal, Bank of America, Citigroup și S&P Global, înaintea vizitei de stat a președintelui Donald Trump, transmite Reuters.

Investițiile sunt așteptate să creeze peste 1.800 de locuri de muncă în Londra, Edinburgh, Belfast și Manchester și să aprofundeze legăturile financiare transatlantice, potrivit Departamentului pentru Afaceri și Comerț.

Bank of America va deschide prima sa operațiune în Irlanda de Nord, creând până la 1.000 de locuri de muncă la Belfast. Citigroup va investi 1,1 miliarde lire în operațiunile sale britanice, inclusiv o extindere a prezenței în Irlanda de Nord. S&P Global va investi peste 4 milioane lire la Manchester, sprijinind 200 de posturi permanente, iar BlackRock intenționează să aloce anul viitor 7 miliarde lire pieței britanice și a inaugurat un nou birou la Edinburgh, aproape dublându-și personalul local.

”Aceste investiții reflectă puterea coridorului nostru de aur cu unul dintre cei mai apropiați parteneri comerciali”, a declarat ministrul britanic al comerțului, Peter Kyle. Ministrul de finanțe Rachel Reeves a adăugat că acestea ”vor declanșa creșterea necesară pentru a pune bani în buzunarele oamenilor din întreaga Mare Britanie”.

Schimburi comerciale de 20 de miliarde

Guvernul a precizat că acordurile susțin schimburi comerciale de 20 miliarde lire între Marea Britanie și SUA. Tot sâmbătă, ambasada britanică de la Washington a anunțat că cele două țări plănuiesc să semneze în zilele următoare un acord tehnologic pentru consolidarea colaborării între sectoarele lor tehnologice, evaluate la trilioane de dolari.

Trump urmează să sosească marți în Marea Britanie, pentru a doua vizită de stat, care va dura trei zile. Autoritățile de la Londra prezintă proiectele, care promit să creeze aproape 1.800 de locuri de muncă și să întărească parteneriatul comercial cu Washingtonul, drept un semnal al vitalității relațiilor economice transatlantice și al încrederii investitorilor în piața britanică.

