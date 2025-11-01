De la Cain și Abel la Charles și Andrew. Cele mai faimoase certuri între frați din istorie

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 16:16
Prințul Andrew a căzut în dizgrația regelui Charles după scandalul Jeffrey Epstein/FOTO:X@floboflo

După ce regele Charles i-a retras prințului Andrew toate titlurile regale, e puțin probabil ca între cei doi frați să mai existe prea multă afecțiune. Totuși, nu sunt primii frați care au ajuns la o ruptură publică. De-a lungul istoriei, frăția s-a dovedit adesea o legătură fragilă — uneori chiar periculoasă.

The Guardian trece în revistă câteva dintre cele mai celebre dispute dintre frați.

Cain și Abel

Cea mai cunoscută poveste despre rivalitate frățească provine din Biblie. Cain și Abel, fiii lui Adam și ai Evei, au fost primii oameni născuți după izgonirea din Grădina Edenului.

Potrivit Cărții Genezei, Dumnezeu a privit cu mai multă plăcere jertfa lui Abel – un miel – decât ofranda de fructe a lui Cain. Cuprins de gelozie, Cain și-a atras fratele într-un câmp și l-a ucis.

Întrebat de Dumnezeu unde este Abel, Cain a răspuns: „Sunt eu paznicul fratelui meu?”. Drept pedeapsă, a fost blestemat să rătăcească pe Pământ cu „semnul lui Cain”, un simbol al vinovăției sale.

George al VI-lea și Edward al VIII-lea

Câteva mii de ani mai târziu, o altă ruptură frățească avea să zguduie monarhia britanică.

În decembrie 1936, regele Edward al VIII-lea a abdicat pentru a se căsători cu americanca divorțată Wallis Simpson. Fratele său mai mic, George, a devenit rege — și relațiile dintre cei doi nu și-au revenit niciodată.

Edward nu a fost invitat la încoronarea fratelui său, iar Wallis nu a primit titlul de Alteță Regală. La scurt timp, cuplul a vizitat Germania nazistă, unde s-a întâlnit cu lideri de rang înalt, inclusiv cu Adolf Hitler — o vizită care a stârnit controverse profunde.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Winston Churchill l-a trimis pe fostul monarh în Bahamas, ca guvernator colonial, pentru a evita scandalul. Cei doi frați s-au mai întâlnit rar după aceea, iar Edward nu a mai trăit niciodată în Marea Britanie.

Rudolf și Adolf Dassler

Rivalitatea dintre frații Dassler a schimbat pentru totdeauna industria sportului.

În 1924, Rudolf și Adolf Dassler au fondat o fabrică de pantofi sport în micul oraș bavarez Herzogenaurach. În 1936, pantofii lor au fost purtați de Jesse Owens la Jocurile Olimpice de la Berlin, unde atletul american a câștigat patru medalii de aur.

După război, relațiile dintre cei doi s-au deteriorat iremediabil. În 1948, au împărțit compania: Adolf a creat Adidas, iar Rudolf a fondat Puma. Rivalitatea dintre firme a divizat chiar și comunitatea locală — în Herzogenaurach, oamenii obișnuiau să se uite mai întâi la pantofii celuilalt înainte de a începe o conversație.

Cei doi au murit în anii ’70 și au fost îngropați la capetele opuse ale aceluiași cimitir.

Liam și Noel Gallagher

În lumea muzicii, puțini frați au transformat conflictul într-un spectacol public precum cei doi membri ai trupei Oasis.

Formați în 1991, Liam și Noel Gallagher au fost faimoși nu doar pentru hituri precum Wonderwall sau Don’t Look Back in Anger, ci și pentru certurile lor constante. În 2009, tensiunile au culminat la festivalul Rock en Seine din Paris, când Liam ar fi spart o chitară Gibson a fratelui său.

Noel a părăsit trupa imediat după incident, declarând că „nu mai poate lucra cu Liam nici măcar o zi”.

În anii care au urmat, cei doi și-au aruncat insulte prin presă și pe rețelele sociale, înainte ca, în 2025, să surprindă lumea muzicală anunțând o reuniune pentru un turneu mondial.

Astăzi, Noel glumește spunând că totul a început „când Liam mi-a furat ursulețul în 1978” — o notă ironică într-o poveste despre mândrie, gelozie și, poate, împăcare.

De la mitologia biblică până la scena rock, rivalitățile dintre frați continuă să fascineze. Fie că este vorba despre o coroană, o companie sau o chitară, istoria arată că legătura de sânge nu garantează întotdeauna armonia.

