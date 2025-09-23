Extrema dreaptă pune monopol pe cruce. Liderii bisericii avertizează împotriva „deturnării simbolurilor creștine”

Marea Britanie se credea imună la naționalismul creștin de tip american, dar scena politică arată contrariul. Sub pretext religios, extrema dreaptă a început să defileze cu cruci uriașe și lozinci despre „apărarea culturii iudeo-creștine”. Tommy Robinson își adună adepții ca într-un marș de cruciadă, un spectacol periculos de militantism.
La o conferință de presă, premierul a fost întrebat dacă Marea Britanie mai este „o țară creștină”. Răspunsul lui Keir Starmer, ateu declarat, a fost ezitant, invocând propriul botez și tradiția creștină „informală” a statului. În spatele acestor cuvinte stă însă o realitate: Laburiștii nu găsesc încă limbajul pentru a combate frontal extremismul de dreapta. Între timp, Nigel Farage și partidul Reform capitalizează frustrarea populară, împingând discursul naționalist în prim-plan.
După multă tăcere, liderii bisericii au emis o scrisoare publică împotriva „deturnării simbolurilor creștine pentru a exclude pe alții”. Tonul, însă, a fost reținut. „Oamenii s-au simțit neliniștiți și amenințați”, spuneau ei, ca și cum ar fi vorba de un simplu disconfort, nu de teroarea pe care au simțit-o cei confruntați cu marșuri violente. Pe străzile Londrei, crucile purtate de adepții lui Robinson s-au transformat în arme. 26 de polițiști au fost răniți, scrie The Guardian.
Robinson se prezintă ca „adus la Hristos” de un pastor de extremă dreaptă. Farage invocă apărarea „valorilor iudeo-creștine”. În realitate, mesajul lor este xenofob și exclusivist. Drapelele cu „Christ is King” nu apără credința, ci proclamă o supremație etnică, susține publicația.
Ascensiunea acestui curent nu e spontană. Hedge-funderul Paul Marshall, co-proprietar GB News și finanțator al rețelei de biserici conservatoare Holy Trinity Brompton, pompează milioane în proiecte de „revitalizare creștină”. Analize independente arată că o parte semnificativă dintre viitorii preoți anglicani sunt formați în instituții finanțate de Marshall. În paralel, el a distribuit online mesaje anti-musulmane, ulterior șterse sub pretextul „neînțelegerii”.
Humanists UK avertizează că granița dintre stat și biserică este amenințată de o agendă ce vrea să impună valori ultraconservatoare prin politică. Retorica extremiștilor – cu apeluri la „revoluție britanică” și „război civil rece” – arată cât de rapid se poate radicaliza un discurs.
Alegerea unui nou arhiepiscop de Canterbury va fi un test: biserica trebuie să condamne ferm naționalismul creștin, nu să-l cosmetizeze. Însă sarcina cea mai mare cade pe politicieni. A te feri de a supăra electoratul atras de Reform sau Robinson înseamnă a normaliza extremismul. Iar istoria arată că xenofobia latentă, alimentată de lideri oportuniști, se poate transforma într-o forță de neoprit, avertizează The Guardian.