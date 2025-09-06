Premieră în istoria modernă a Casei Regale britanice. Ce s-a decis în legătură cu funeraliile Ducesei de Kent

Ducesa de Kent, în centrul imaginii, alături de soțul ei, Ducele de Kent (dreapta) și cumnatul ei, prințul Michael de Kent (stânga)

Funeraliile Ducesei de Kent, care a încetat din viață joi la vârsta de 92 de ani, vor avea loc marțea viitoare, 16 septembrie, la Catedrala Westminster din Londra, a anunțat sâmbătă Palatul Buckingham, potrivit agenției EFE.

Acestea vor fi primele funeralii regale catolice care se vor desfășura în respectiva catedrală de la construcția sa în anul 1903. Totodată, sunt primele funeralii regale catolice din istoria modernă a Familiei Regale britanice. Sicriul va fi depus acolo cu o zi înainte, după ce va părăsi capela privată a Palatului Kensington, și se va desfășura o ceremonie funerară rezervată familiei.

Regele Charles al III-lea, regina Camilla și alți membri ai familiei regale britanice, de confesiune protestantă, vor participa marți, la ora 13:00 GMT, la o slujbă oficiată de cardinalul Vincent Nichols, arhiepiscop de Westminster, cel mai înalt reprezentant al Bisericii Catolice din Anglia și Țara Galilor, însoțiți de decanul anglican de la Windsor, liderul clerului de la Capela Sf. Gheorghe de la Castelul Windsor.

După ceremonia funerară, sicriul va fi dus la cimitirul regal Frogmore, pe terenurile Castelului Windsor, la aproximativ 40 de kilometri de Londra.

Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a fost cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon. Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prințul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staționat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.

