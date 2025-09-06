Premieră în istoria modernă a Casei Regale britanice. Ce s-a decis în legătură cu funeraliile Ducesei de Kent

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 18:44
132 citiri
Premieră în istoria modernă a Casei Regale britanice. Ce s-a decis în legătură cu funeraliile Ducesei de Kent
Ducesa de Kent, în centrul imaginii, alături de soțul ei, Ducele de Kent (dreapta) și cumnatul ei, prințul Michael de Kent (stânga)

Funeraliile Ducesei de Kent, care a încetat din viață joi la vârsta de 92 de ani, vor avea loc marțea viitoare, 16 septembrie, la Catedrala Westminster din Londra, a anunțat sâmbătă Palatul Buckingham, potrivit agenției EFE.

Acestea vor fi primele funeralii regale catolice care se vor desfășura în respectiva catedrală de la construcția sa în anul 1903. Totodată, sunt primele funeralii regale catolice din istoria modernă a Familiei Regale britanice. Sicriul va fi depus acolo cu o zi înainte, după ce va părăsi capela privată a Palatului Kensington, și se va desfășura o ceremonie funerară rezervată familiei.

Regele Charles al III-lea, regina Camilla și alți membri ai familiei regale britanice, de confesiune protestantă, vor participa marți, la ora 13:00 GMT, la o slujbă oficiată de cardinalul Vincent Nichols, arhiepiscop de Westminster, cel mai înalt reprezentant al Bisericii Catolice din Anglia și Țara Galilor, însoțiți de decanul anglican de la Windsor, liderul clerului de la Capela Sf. Gheorghe de la Castelul Windsor.

După ceremonia funerară, sicriul va fi dus la cimitirul regal Frogmore, pe terenurile Castelului Windsor, la aproximativ 40 de kilometri de Londra.

Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a fost cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon. Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prințul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staționat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.

Întregul cabinet britanic a fost remaniat, după ce vicepremierul a fost nevoit să demisioneze în urma unui scandal fiscal. Premierul Starmer și laburiștii sunt tot mai slabi în sondaje
Întregul cabinet britanic a fost remaniat, după ce vicepremierul a fost nevoit să demisioneze în urma unui scandal fiscal. Premierul Starmer și laburiștii sunt tot mai slabi în sondaje
Şeful guvernului britanic Keir Starmer, aflat în dificultate pe mai multe fronturi, şi-a remaniat executivul vineri, 5 septembrie 2025, în urma demisiei vicepremierului său, Angela Rayner,...
Incident bizar în Parlamentul britanic: un telefon ascuns urma să redea sunete „sexuale” în timpul discursului premierului
Incident bizar în Parlamentul britanic: un telefon ascuns urma să redea sunete „sexuale” în timpul discursului premierului
Un incident neobișnuit, dar tratat cu maximă seriozitate de autoritățile de la Londra, a avut loc în incinta Parlamentului Marii Britanii, cu doar câteva ore înaintea unei sesiuni importante...
#Marea Britanie, #casa regala a marii britanii, #casa de windsor, #funeralii regale, #ducesa de kent , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Leo Messi i-a spus-o in fata: "Nu calci la nationala cat timp sunt eu aici!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Furtuna" dupa gestul lui Ratiu care nu s-a vazut la TV: "Pentru mine, nu mai exista"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Premieră în istoria modernă a Casei Regale britanice. Ce s-a decis în legătură cu funeraliile Ducesei de Kent
  2. Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul
  3. „Influencerul lui Dumnezeu“, primul sfânt al milenialilor: Cum un adolescent italian a ajuns să fie canonizat de Vatican
  4. Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă”
  5. Fără bani pentru drumuri. De la ce proiecte importante din transporturi a tăiat Guvernul. „Nu avem resursa financiară; ca atare, nu putem semna contractul.”
  6. SkyShield, sistemul laser chinezesc, eșuează în condițiile deșertului din Arabia Saudită
  7. Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican, „un semnal important” către diversitate. „Facem parte din aceeași familie”
  8. Israelul distribuie un videoclip amenințător despre Gaza: „Am început”
  9. Furt pe timp de noapte. Hectare de porumb adunate de hoți. La cât se ridică paguba
  10. „Bozgoroaico, vorbește maghiara acasă, nu pe stradă la Cluj-Napoca!”. Incident xenofob, soldat cu dosar penal. Dan Tănasă este arătat cu degetul