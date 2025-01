Cod roșu de vreme rea, emis pentru prima dată în Irlanda și Irlanda de Nord. Daune fără precedent în nordul Europei. „Există un pericol pentru viață” VIDEO

Furtuna Éowyn a început să lovească Irlanda de Nord, aducând cu ea rafale de vânt cu viteze de peste 180 de km/h. Sute de mii de case și întreprinderi au rămas fără curent electric, iar milioane de persoane au primit avertizări să nu părăsească locuințele. Școlile, liceele, universitățile, cabinetele medicale, dar și foarte multe magazine au fost închise.

Pentru prima dată în istorie, atât în Irlanda de Nord, cât și în Republica Irlanda sunt în vigoare avertizări meteo cod roșu de vreme rea. Milioane de oameni au primit o alertă de urgență pe telefoane, joi seara, înainte de furtuna Eowyn, în Glasgow, Regatul Unit, scrie BBC.

Școlile, colegiile și universitățile sunt închise, iar majoritatea programărilor la spital au fost anulate, deoarece se așteaptă perturbări semnificative ca urmare a furtunii. Met Office a declarat că există un pericol pentru viață, iar liderii politici au îndemnat oamenii să rămână acasă.

What’s happening in Ireland tonight is unfortunately historic. The full fury of #StormÉowyn’s Hurricane-force wind gusts are raking the entire island. A record-breaking gust of 185 KM/H (115 mph) has been clocked at Mace Head. Over half a million homes have lost power. Éowyn’s… pic.twitter.com/vMnjTcZ3D5 — Backpirch Weather (@BackpirchCrew) January 24, 2025

O serie de întreprinderi, inclusiv supermarketurile Lidl, Tesco și Sainsbury's, sunt de asemenea închise din cauza vânturilor puternice.

Furnizorul de servicii de transport public Translink a anulat toate serviciile de autobuz și tren în timpul alertei meteo cod roșu.

Peste 700.000 de proprietăți au rămas fără curent electric

Peste 715.000 de case, ferme și întreprinderi nu au energie electrică în toată Irlanda, a anunțat Irish Electricity Supply Board (ESB).

Public transport service provider #Translink has cancelled all bus & train services during the red alert. In the Republic of Ireland, there are more than 715,000 properties without power.#Storm_Éowyn #Ireland Ads Provisional new records for wind speed have been recorded in the… pic.twitter.com/us6epBOsJc — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 24, 2025

Acesta a spus că vânturile asociate cu furtuna Eowyn au cauzat „daune fără precedent, pe scară largă și extinse rețelei de electricitate din întreaga țară”.

Anterior, Northern Ireland Electricity (NIE) - care face parte din ESB - a declarat că peste 93.000 de case și întreprinderi sunt în prezent fără curent în Irlanda de Nord.

Acesta a avertizat că eforturile de restaurare vor dura mult timp, deoarece echipajele nu pot începe lucrul până când nu este sigur să facă acest lucru.

Vântul a atins viteze record în unele zone

În Republica Irlanda au fost înregistrate noi recorduri provizorii de viteză a vântului, cu vânturi susținute de uragan de 137 km/h la Mace Head, County Galway. Au fost înregistrate rafale de 183 km/h în aceeași locație, și peste 560.000 de imobile au rămas fără curent electric.

Recordurile anterioare au fost vânt susținut de 131 km/h și rafale de 182 km/h, ambele înregistrate în Limerick în 1945.

Storm Éowyn is causing destruction in Ireland, Scotland, and parts of England. Galway has seen extreme gusts of up to 184 km/h. Our reporters are on the ground in Lahinch, County Clare, on Ireland's west coast, and will provide more updates soon! https://t.co/JK20voAdqU pic.twitter.com/pGyQyn4A34 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 24, 2025

În Irlanda de Nord, cele mai puternice rafale au fost înregistrate în Kilowen, County Down, cu puțin peste 148km/h.

Recordul pentru Irlanda de Nord este de 199,5 km/h, care a fost înregistrat la Kilkeel în 1974.

Zboruri anulate și aeroporturi închise din cauza furtunii Éowyn

Cel puțin 334 de zboruri au fost anulate în Irlanda de Nord și Scoția, afectând aproximativ 50.000 de pasageri.

Analiza site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar24 de către agenția de știri PA arată că zborurile din aeroporturile din Aberdeen, Belfast, Edinburgh și Glasgow au fost afectate.

Aproximativ 230 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Dublin.

Psagerii care intenționează să călătorească astăzi sunt sfătuiți să verifice starea zborului lor direct cu compania aeriană înainte de a călători la aeroport.

P&O a anunțat anularea curselor de feribot între Larne și Cairnryan de la ora 04:00 la prânz, iar serviciile Stena Line între Irlanda și Marea Britanie sunt, de asemenea, grav perturbate.

Galway, IrelandStorm Éowyn is currently hitting Ireland with strong winds, recording highest gusts of 155 km/h in Knock. Ads 📹 @GalwayAquarium. #StormÉowyn https://t.co/pmmwXUOT75 pic.twitter.com/gA3rUNqdGQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 24, 2025

Pregătiri de furtună în Glasgow

Oamenii din Glasgow se pregătesc pentru vânturile care se apropie, a declarat în această dimineață un purtător de cuvânt al organizației caritabile Glasgow City Mission pentru Sky’s Wilfred Frost.

Jack Geddes, care este manager de marketing și strângere de fonduri pentru organizație de caritate, a declarat că au decis să nu deschidă astăzi, după ce o avertizare de culoare chihlimbar pentru regiune a fost transformată în roșu.

„Motivul principal pentru care nu deschidem este că nu vrem să atragem oameni la noi, ceea ce îi poate pune în pericol”, a spus el.

Impact of Storm Éowyn to homes this morning in South Belfast. pic.twitter.com/gyAZ4b1dl7 — The Nolan Show, BBC (@BBCNolan) January 24, 2025

Întrebat cât de rău este în prezent la Glasgow, el a adăugat: „Abia acum începem să auzim și să simțim asta.

„Soția mea are un coleg pe coasta de vest și a spus că e sălbatic acolo. „Deci se îndreaptă spre noi și doar ne pregătim.”

Aeroportul Ireland West din comitatul Mayo va fi închis până la ora 13:00.

„Suntem în ochiul furtunii”

Primul ministra al Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a îndemnat oamenii să stea acasă.

"Suntem în ochiul furtunii acum. Suntem în perioada alertei roșii", a declarat ea pentru BBC Radio Ulster în această dimineață.

„Vă rugăm să fiți extrem de precauți, vă rugăm să stați acasă dacă puteți și vom vedea cum va răvăși furtuna, dar amploarea furtunii, nivelul vântului pe care l-am experimentat pe insulă, care este ceva ce nu a fost niciodată văzut. înainte”, a spus ea.

„Amenințarea este reală și doar putem sublinia oamenilor, vă rugăm să luați toate măsurile de precauție pe care le puteți.”

Codul roșu de nivel superior pentru vânt care acoperă Irlanda de Nord a intrat în vigoare la ora 7:00 și durează până la ora 14:00 în această după-amiază.

