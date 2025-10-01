Guvernul britanic s-a săturat de interferențele lui Elon Musk. Mesaj dur de la Londra pentru miliardar: "Pleacă naibii din politica și din țara noastră"

Guvernul britanic condus de Keir Starmer a lansat miercuri, 1 octombrie, o nouă replică dură la adresa miliardarului american Elon Musk: „pleacă naibii” din Marea Britanie.

Miliardarul, proprietar al X și Tesla, l-a atacat în repetate rânduri pe Starmer pe platforma sa de socializare - și în septembrie chiar a cerut răsturnarea guvernului său, scrie Politico.

Acum, miniștrii lui Starmer ripostează. Musk „crede că ne poate spune cum să conducem Marea Britanie”, a declarat secretarul pentru energie al lui Starmer, Ed Miliband, fost lider laburist, la conferința anuală a partidului din Liverpool. „Avem un mesaj pentru Elon Musk. Pleacă naibii din politica și din țara noastră.”

Linia combativă este cel mai puternic atac la adresa lui Musk din partea unui guvern care a fost frecvent în vizorul miliardarului.

Musk l-a acuzat pe Starmer că nu a protejat fetele de bandele de ademenire, determinându-l pe prim-ministrul britanic să-i condamne pe cei care „răspândesc minciuni și dezinformare” pe această temă.

Mai recent, Musk a apărut prin legătură video la un miting organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson. El a folosit platforma pentru a avertiza că „violența va veni” asupra poporului britanic „indiferent dacă alegeți violența sau nu”, a făcut apel la cetățeni să „riposteze, sau veți muri” și a cerut o schimbare de guvern în Regatul Unit.

În discursul său de la conferința din Liverpool, Miliband l-a legat direct pe Musk de cel mai puternic adversar politic intern al Partidului Laburist, liderul Reform UK, Nigel Farage, afirmând că ambii făceau parte dintr-o „rețea globală de dreapta care vrea să distrugă legăturile care unesc comunitățile noastre și modul nostru de viață”.

Musk, a spus el, „incită la violență pe străzile noastre... cere răsturnarea guvernului nostru ales [și] este un facilitator al dezinformării prin X”.

Mesajul intransigent este deosebit de pertinent venind din partea lui Miliband, care supraveghează politica energetică a Regatului Unit. Tesla Energy Ventures, o filială britanică a gigantului tehnologic al lui Musk, licitează în prezent pentru o licență pentru a deveni furnizor de energie electrică pentru locuințe și afaceri din Marea Britanie, impunându-se ca un rival pentru operatorii locali tradiționali precum British Gas și Octopus Energy.

Miliband s-a confruntat cu apeluri din partea partidului liberal-democrat de centru și din partea unor parlamentari laburiști de a bloca licența.

Cu toate acestea, întrebat duminică de POLITICO dacă ar trebui să i se acorde o licență companiei lui Musk, Miliband a insistat că este o chestiune care ține de autoritatea de reglementare, Ofgem, și că trebuie „să treacă prin procesul corespunzător”.

