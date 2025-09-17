Încăierare cu săbii și cuțite pe o stradă comercială aglomerată. Două bande rivale s-au atacat una pe alta. Unde a avut loc scandalul VIDEO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 17:55
368 citiri
Încăierare cu săbii și cuțite pe o stradă comercială aglomerată FOTO Captură video X/@peterstopcrime

Panică pe o stradă comercială aglomerată din orașul britanic Newport, după ce un scandal între două bande rivale a fost mutat printre trecători. Mai mulți indivizi violenți au fost filmați folosind săbii, cuțite și stâlpi de metal în timpul unei lupte „înspăimântătoare” în fața unui restaurant specializat în kebab.

Șapte bărbați riscă acum închisoarea în urma încăierării care a izbucnit între două bande rivale aflate în conflict, pe o stradă principală aglomerată din Marea Britanie, scrie The Sun.

Bărbații și un adolescent și-au recunoscut rolul în lupta masivă în care au fost folosite cuțite, stâlpi metalici și o sabie în fața unui restaurant de kebab și a unui magazin alimentar.

Patru bărbați au fost răniți în bătălia sângeroasă - iar unii dintre acuzați din instanță au fost bandajați după ce cumpărătorii de pe strada aglomerată au fost șocați de violență.

Strada comercială aglomerată din centrul orașului Newport, Gwent - la mică distanță de secția principală de poliție a orașului - a fost închisă timp de trei ore după încăierarea sângeroasă.

Instanța a aflat că „izbucnirea violentă la scară largă” a fost legată de o presupusă dispută între două familii din docurile Pill ale orașului.

Zona centrală din jurul străzii Commercial Street, care duce spre docurile dărăpănate ale orașului, a fost numită una dintre cele mai proaste străzi principale din Marea Britanie - cu multe magazine închise.

Un localnic a spus: „Este teribil pe aici și se înrăutățește.”

Membrii familiilor, aflați în război, cu vârste cuprinse între 17 și 52 de ani, toți din Newport, au recunoscut acuzația la Curtea Coroanei din Cardiff.

Cei șapte au recunoscut că au folosit sau au amenințat cu violența ilegală asupra altor persoane prezente, făcându-i pe cei prezenți să se teamă pentru siguranța lor.

Toți au fost ajutați de un interpret turc în instanță.

Procurorul Catherine Markowski a declarat că încăierarea de pe Commercial Street, vinerea trecută după-amiază, a dus la „răniri grave ale persoanelor care foloseau arme precum cuțite și stâlpi metalici”.

Superintendentul șef John Davies a declarat: „Sper că aceste acuzații le arată comunităților noastre că suntem puternic implicați în răspunsul la rapoartele de infracțiuni și investigarea acestora și că ne angajăm să ajutăm la menținerea siguranței străzilor din Gwent.

„Un număr mare de ofițeri au lucrat neobosit pentru a investiga și a obține aceste acuzații și vom continua să lucrăm cu partenerii noștri pentru a identifica problemele și a aborda cauzele din jurul acestui incident.”

Inculpații adulți au fost arestați preventiv, iar tânărul inculpat a fost eliberat pe cauțiune și i s-a ordonat să nu se prezinte pe Commercial Road.

Toți urmează să fie condamnați la Curtea Coroanei din Cardiff în noiembrie.

