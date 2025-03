Incendiul de la aeroportul Heathrow. Accident sau nu, Londra vrea să excludă posibilitatea unei intervenții externe. Poliția antitero preia ancheta

Amploarea perturbării călătoriilor la nivel mondial cauzată de un incendiu puternic la o stație electrică care deservește aeroportul Heathrow din Londra face ca autoritățile britanice să încerce să excludă orice posibilitate de interferență externă.

Poliția Metropolitană din Londra a confirmat că divizia sa antiteroristă va conduce ancheta, având în vedere impactul asupra infrastructurii naționale - dar nu a existat „niciun indiciu de infracțiune”. Ofițerii specializați au abilitățile și resursele necesare pentru a identifica rapid cauza incendiului, a declarat poliția metropolitană.

Anchetatorii vor examina probabil înregistrările camerelor de securitate, chiar și camerele locuințelor din apropiere, pentru a vedea cine se afla în zonă când a izbucnit incendiul, în jurul orei locale 23:00.

Heathrow closed for at least 24 hours due to a huge fire at a London electricity station.

Back up power failed - some reports say due to a move from diesel generators to unreliable energy for 'net-zero' insanity.

