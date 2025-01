Omul care a plătit 55.000 de lire pentru o bere. ”M-a sunat soția să mă întrebe dacă am dat un avans pentru o casă”

Peter Lalor, un jurnalist de cricket din Sydney, a povestit cu, a plătit, în Anglia, 55.000 de lire pentru o bere. ”Pe piatra mea funerară va scrie: ”Aici se odihnește omul care a plătit 100.000 de dolari pentru o bere»”, a conchis Peter Lalor.

Aflat la Manchester pentru a urmări seria The Ashes, jurnalistul s-a oprit la hotelul Malmaison pentru a savura o bere.

„Sunt destul de pretențios când vine vorba de bere și iubesc o bere englezească bună”, a spus Peter Lalor într-un articol pentru The Guardian.

„La bar erau câțiva jucători de cricket, așa că stăteam de vorbă cu ei în timp ce, distras, am apropiat cardul de cititor pentru a plăti”, povestește acesta.

Prima încercare de plată a eșuat, așa că jurnalistul a apropiat din nou cardul, de data aceasta fiind necesar codul PIN.

Fără să acorde prea mare atenție, a introdus codul și, când tranzacția a fost finalizată, nu a cerut chitanța, întrucât se consideră „destul de neglijent cu banii și nu foarte atent”. Problema a apărut doar după ce barmanița care îl servise a fost șocată când a imprimat chitanța pentru plata cu cardul,

„Ea a imprimat-o și și-a dus mâna la gură. Am întrebat-o ce se întâmplase, iar ea tot repeta: Oh, nu!. M-am alarmat. Mi-a arătat bonul, iar suma era de peste 55.000 de lire sterline. Am zis: Doamne, sper că veți remedia asta, nu-i așa?”.

Jurnalistul susține că era convins că „nicio bancă nu va aproba o sumă de 55.000 de lire sterline pentru o bere. Am vorbit cu managerul barului, care mi-a garantat că e o eroare de-a lor și că nu voi rămâne fără bani”.

„A doua zi dimineață, m-a sunat soția, întrebându-mă ce făcusem cu o seară înainte. Știa că îmi place Manchester-ul și a crezut că am dat un avans pentru o casă în oraș. Mi-a spus că lipseau aproximativ 102.500 de dolari australieni din contul nostru – aproape 100.000 de dolari pentru bere și 2.500 de dolari comisioane bancare. M-am întors la bar în seara următoare ca să discutăm, iar persoana care făcuse greșeala m-a văzut și a dispărut.”

„Cred că, în timp ce introduceam codul PIN, s-au adăugat câteva cifre la preț. A fost greșeala barului, dar probabil ar fi trebuit să-mi port ochelarii.”

„Am scris cărți, am crescut copii și am încercat să fiu un om bun, dar pe piatra mea funerară va scrie: Aici se odihnește omul care a plătit 100.000 de dolari pentru o bere”, a conchis Peter Lalor.

