Liz Truss - pe urmele Doamnei de Fier

O consideră pe Margaret Thatcher un model şi i-a fost fidelă premierului britanic Boris Johnson până în ultima clipă. De când acesta a fost răsturnat de la putere, Truss s-a luptat să-i devină succesoare.

Liz Truss a avut o seamă de apariţii publice ciudate. La congresul Partidului Conservator din 2014, ea a vorbit în calitate de reprezentantă a Ministerului Agriculturii, despre înalta calitate a alimentelor britanice, a cerealelor, şi s-a arătat încântată de faptul că ceaiul de Yorkshire este exportat în China. Dar dintr-o dată a început să tune că Marea Britanie importă două treimi din brânza pe care o consumă din străinătate. "Aceasta este o ruşine", a strigat ea, spre surprinderea delegaţilor, cărora le-au cam rămas sendvişurile în gât, ca să spunem aşa.

De asemenea, pe când era ministră a Justiţiei, ea a fost întrebată în Camera Comunelor despre măsurile luate pentru a împiedica traficul cu droguri în închisori, cu ajutorul dronelor. Ea a răspuns că în închisorile în care s-au înregistrat astfel de cazuri există acum câini de pază, care într-un astfel de caz încep să latre. În mediile de socializare circulă aceste apariţii ale ei, alături de altele. Sunt postate de adversari care pun la îndoială capacitatea sa de a ocupa fotoliul de premier.

Ascensiune continuă

Liz Truss a demonstrat în guvernele conservatoare din ultimii 12 ani că este o specialistă în materie de supravieţuire politică. Drumul ei a fost continuu ascendent, din fruntea ministerelor Justiţiei, Finanţelor şi Comerţului, şi până la Externe. În timp ce zeci de colegi ai ei au căzut victime intrigilor şi luptelor dintre aripile Partidului Conservator, ea a supravieţuit şi valului de demisii care a însoţit plecarea Theresei May din funcţia de premier. În urma ultimei remanieri a cabinetului Boris Johnson ea a ieşit o dată în plus câştigătoare. Liz Truss a fost mereu considerată harnică şi loială, fără ca succesele ei să fie luate sub lupă mai atent.

Truss a pus mereu accent pe imaginea sa. De la instalarea ei la vârful Externelor, ea s-a arătat neobosită pe Instagram şi Twitter, ba cu căciulă de blană pe cap în Piaţa Roşie din Moscova, ba inspectând o unitate de tancuri îmbrăcată în ţinută militară. Fotograful ei a fost mereu alături. Atunci când adversari s-au îndoit de competenţa ei în fruntea Externelor fiindcă a confundat Marea Baltică cu Marea Neagră, ea a replicat cu fotografii realizate în timpul vizitei sale în Ucraina, însoţite de promisiunea solemnă că-l va înfrunta pe Putin.

Oportunism politic

În context, cariera ei în Partidul Conservator nu a fost de la sine înţeleasă. La ultimul meeting electoral, desfăşurat pe stadionul Wembley din Londra, la care Liz Truss şi concurentul ei Rishi Sunak, s-au prezentat încă o dată în faţa câtorva mii de membri de partid, în calitate de candidaţi la şefia formaţiunii, ea a recunoscut că "nu are o biografie conservatoare tradiţională".

Tatăl ei a fost profesor de matematică, mama asistentă medicală şi familia ei a avut mai degrabă simpatii de stânga. Micuţa Liz a fost luată de părinţi la proteste împotriva armelor atomice, dar ea spune că a încheiat demult socotelile cu acest trecut. Este valabil şi pentru perioada ei de început în politică. Fiind studentă, şi-a încercat mai întâi norocul în cadrul Partidului Liberal. De multă vreme spune că acest episod a fost un păcat al tinereţii.

La fel de îngăduitoare este şi în privinţa transformării ei dintr-o susţinătoare a UE, înaintea referendumului pentru Brexit, din anul 2016, în cea mai mare susţinătoare, astăzi, a ieşirii Marii Britanii din UE. În ultimii ani Liz Truss a migrat cu consecvenţă tot mai spre dreapta şi se pretinde astăzi o convinsă apărătoare a doctrinei conservatoare pure.

Program vag

Pe stadionul Wembley, Liz Truss a reiterat clar că nu-şi doreşte majorări fiscale. O dată în plus i-a nemulţumit pe toţi cei care au vrut să afle de la ea cum are de gând să gestioneze criza multiplă din prezent, compusă din inflaţie galopantă şi explozia preţurilor la energie. În timp ce mulţi britanici spun că la iarnă vor avea de ales între a mânca şi a se încălzi, Truss a repetat doar că nu este o adeptă a "cadourilor" sociale oferite de stat. În viziunea ei totul se poate rezolva prin micşorarea taxelor, ceea ce ar duce la creştere economică.

Următoarele alegeri sunt programate peste doi ani, dar numeroşi observatori se îndoiesc că guvernul Liz Truss va rezista atât de mult timp la putere. Fiindcă majoritatea deputaţilor conservatori l-a votat pe contracandidatul ei la funcţia de preşedinte al formaţiunii, Rishi Sunak, fostul ministru de Finanţe. Nu se ştie în ce măsură aceştia o vor sprijini acum pe Truss, iar dacă da, pentru cât timp o vor face. Deputaţii le-au arătat deja şi Theresei May şi lui Boris Johnson cum îi tratează pe premierii care eşuează.

Iarna viitoare, cu mari nemulţumiri populare în Marea Britanie, cu titluri de-o şchioapă în presă despre foamete şi sărăcie, cu un sistem de sănătate disfuncţional, cu anunţate greve, va fi o probă de foc pentru noua şefă de guvern lipsită de experienţă.

