Comercianții din Londra folosesc o nouă tactică pentru a opri hoții din magazine. „Vă rugăm să bateți la ușă”

Una dintre cele mai faimoase străzi comerciale din Londra testează o nouă metodă de a opri furtul din magazinele sale. Strand, una dintre cele mai cunoscute străzi comerciale din capitala britanică, a introdus o politică de „uși închise” ca răspuns la creșterea incidentelor de furt din magazine.

Pe uși au fost amplasate semne care avertizează cumpărătorii să aștepte pentru a fi lăsați să intre, unul dintre ele având următorul mesaj: „Vă rugăm să bateți și un membru al personalului va fi cu dumneavoastră în scurt timp”, scrie Metro.

Incidentele de furt din magazine au crescut cu 20% față de anul precedent până în 2024, atingând cel mai înalt nivel de când au început înregistrările, conform cifrelor oficiale.

„Strand-ul este una dintre cele mai aglomerate străzi comerciale din Londra și este șocant că managerii magazinelor trebuie să introducă această măsură de ultimă instanță”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Au fost raportate 530.643 de infracțiuni de furt din magazine în anul încheiat în martie, o creștere de 20% față de 2024, a declarat Oficiul Național de Statistică (ONS).

În Londra, comercianții cu amănuntul sunt adesea neajutorați atunci când vine vorba de abordarea acestei probleme majore.

Violența și intimidarea lucrătorilor reprezintă, de asemenea, o preocupare majoră pentru grupurile care reprezintă lucrătorii din domeniul comerțului cu amănuntul și al securității.

Creșterea costului vieții a fost citată pe scară largă ca fiind principalul motiv care alimentează creșterea criminalității în comerțul cu amănuntul, studiile arătând o legătură între privațiuni și zonele cele mai afectate la nivel național.

Contramăsurile luate de comercianții cu amănuntul includ înlocuirea produselor de pe rafturi cu produse false sau etichete, investițiile în sisteme de supraveghere video mai bune, angajarea de agenți de securitate și camere video pentru personal.

Anul trecut, o rețea de hoți din magazine a reușit să fure șampanie în valoare de cel puțin 73.000 de lire sterline din magazinele britanice înainte de a o trafica în străinătate.

Grupul poartă căști Bluetooth pentru a comunica în timp ce comite furtul în cadrul operațiunii „în stil mafiot”.

Emmeline Taylor, profesor de criminologie la Universitatea City St George din Londra, a declarat anterior pentru Metro: „Infractorii se adaptează foarte repede, iar acest lucru îi diferențiază prin cât de profesioniști sunt.” „Abordează acest lucru ca pe o afacere, în loc să fie doar oportuniști.”

Profesoara Taylor a declarat că epidemia a determinat unele lanțuri mari să spună că s-ar putea închide din cauza îngrijorării că nu funcționează în siguranță.

Conform analizei sale, ea estimează că mai puțin de 3% din infracțiunile de furt din magazine sunt raportate poliției. Dintre acestea, peste jumătate sunt închise fără a fi identificați suspecți.

„Când pui aceste două cifre laolaltă, poți spune cu încredere că furtul a fost dezincriminat în Regatul Unit”, a adăugat ea.

