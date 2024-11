Marea Britanie a trimis în secret zeci de rachete Storm Shadows Ucrainei. ”Nu comentăm detaliile operaționale, de acest lucru ar beneficia doar” Putin

Londra a furnizat în urmă cu câteva săptămâni Ucrainei alte zeci de rachete de croazieră Storm Shadow, potrivit unor surse anonime citate de Bloomberg. Gestul constituie o premieră în mandatul premierului Keir Starmer, care a promis să continue sprijinul pentru războiul țării împotriva Rusiei.

Livrările nu au fost anunțate public și au avut loc după ce Kievul a rămas fără rachete cu rază lungă de acțiune, au mai precizat sursele.

„Nu comentăm detaliile operaționale, pentru a face acest lucru ar beneficia doar” președintele rus Vladimir Putin, a spus Ministerul Apărării într-un răspuns la întrebări, adăugând că sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina este „de fier”, au amintit sursele pentru Bloomberg, arată yahoo.com.

Rachetele au fost folosite asupra țintelor din interiorul Rusiei pentru prima dată săptămâna trecută, la o zi după lansarea sistemelor de rachete tactice ale armatei, sau ATACMS, fabricate din SUA, o instalație militară din regiunea de vest a Bryansk.

Deciziile Marii Britanii și ale SUA Londrei și Washingtonului de a permite atacurile Ucrainei au venit după apariția trupelor nord-coreene pentru a lupta împotriva Ucrainei, confirmă pentru Bloomberg oficiali din ambele guverne.

Premierul britanic Starmer a declarat la summitul Grupului celor 20 din Brazilia din 20 noiembrie că guvernul său „își dublează” sprijinul pentru Ucraina, dar a refuzat să ofere detalii.

Storm Shadows sunt rachete cu ghidaj de precizie, lansate prin aer, cu o rază de acțiune de peste 250 de kilometri (155 de mile). Ei zboară aproape de pământ la viteze mari li folosesc informații despre teren, arată o fișă informativă de pe site-ul producătorului lor MBDA.

Guvernul Regatului Unit nu a spus câte rachete Storm Shadow a dat Ucrainei în timpul războiului și nu anunță în mod regulat transferuri. Ucraina le-a folosit anterior împotriva forțelor ruse din Marea Neagră.

Ultima dată când Ministerul Apărării a confirmat expedierea rachetelor către Ucraina a fost în aprilie, sub administrația condusă de Rishi Sunak.

Britain secretly sent dozens of long-range Storm Shadow missiles to Ukraine - Bloomberg

Sources said that the missiles were transferred before London officially lifted restrictions on their use for strikes on Russian territory. The exact timing and number of missiles delivered… pic.twitter.com/adgDRe49fg