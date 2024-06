Un submarin nuclear rusesc reperat în largul coastei Marii Britanii a declanșat alerta la Apărare FOTO

Kazan, un submarin de ultimă generație din clasa Iasen, a fost detectat pe 5 iunie în largul coastelor britanice după ce o aeronavă antisubmarin RAF Poseidon P8 a aruncat geamanduri sonar folosite pentru a detecta activitatea la adâncime.

Un avion de supraveghere maritimă al Forțelor Aeriene Britanice a urmărit submarinul în timp ce se îndrepta pe coasta de vest a Irlandei spre Scoția, trecând aproape de baza navală nucleară a Marii Britanii de la Faslane. Comandanții militari s-au temut că nava de 13.800 de tone cercetează punctele slabe de pe flancul extrem al NATO.

Vestea despre locația submarinului a fost transmisă la Cartierul General Comun Permanent din Northwood, atât premierul, cât și ministrul Apărării fiind informați, scrie publicația Daily Expres.

Submarinul cu rachete de croazieră cu propulsie nucleară din clasa Iasen-M Kazan, unul dintre cele mai avansate aflate în serviciul naval rusesc de astăzi, și-a făcut apariția în capitala cubaneze Havana. Kazan face parte dintr-un grup de patru nave rusești aflate acum în Caraibe, care au fost urmărite îndeaproape de navele și aeronavele de război americane și aliate.

Submarinul Kazan este așteptat în Venezuela, după o escală în Guyana, țară din Commonwealth, unde nava de patrulare a Marinei Regale HMS Trent a fost recent desfășurată ca o dovadă de sprijin împotriva amenințărilor crescânde din partea Venezuelei, susținută de Rusia.

The nuclear power submarine Kazan arriving in Havana. Cubans telling me it’s the first time they have seen a sub come into the city like this. pic.twitter.com/XRBHtSjHAJ