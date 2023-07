Discuții aprinse în Biserica Angliei. Arhiepiscopul de York spune că începutul rugăciunii „Tatăl nostru” are conotații patriarhale

Arhiepiscopul de York a sugerat că începutul Rugăciunii „Tatăl nostru“ spusă de creștinii din întreaga lume de mai bine de 2.000 de ani, poate fi „problematic” deoarece are conotații patriarhale.

În discursul său de deschidere la o reuniune a organismului de conducere al Bisericii Angliei, Sinodul General, Stephen Cottrell a insistat asupra cuvintelor „Tatăl nostru”, începutul rugăciunii bazată pe Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 6, 9-13. și Luca 11:2–4 din Noul Testament, scrie theguardian.com.

„Știu că cuvântul „tată” este problematic pentru cei a căror experiență cu părinții pământeni a fost distructivă și abuzivă și pentru noi toți care am muncit prea mult dintr-o strângere opresivă patriarhală asupra vieții”, a spus el.

Comentariul său, o scurtă parte într-un discurs care s-a concentrat pe nevoia de unitate, va împărți membrii C of E, un organism ale cărui diferențe în probleme de sexualitate, identitate și egalitate sunt foarte vizibile de ani de zile.

După discursul lui Cottrell, Canon Dr. Chris Sugden, președintele grupului conservator Anglican Mainstream, a subliniat că, în Biblie, Isus a îndemnat oamenii să se roage „tatălui nostru”.

Isus a fost singur și oamenii singuri ar trebui apreciați, spune Biserica Angliei.

„Spune arhiepiscopul de York că Isus a greșit sau că Isus nu era conștient pastoral? Pare a fi emblematic pentru abordarea unor lideri bisericești de a-și lua indiciile din cultură, mai degrabă decât din Scripturi.”

Pr. Christina Rees, care a făcut campanie pentru femei episcopi, a spus că arhiepiscopul Cottrell a „pus degetul pe o problemă care este cu adevărat vie pentru creștini și este de mulți ani”.

Ea a adăugat: „Întrebarea cea mare este, oare credem cu adevărat că Dumnezeu crede că bărbații îi poartă imaginea mai pe deplin și mai exact decât femeile? Răspunsul este absolut nu.”

În februarie, C of E a spus că va lua în considerare dacă să nu se mai refere la Dumnezeu ca „el”, după ce preoții au cerut să li se permită să folosească termeni neutri din punct de vedere al genului.

Acesta a fost de acord să lanseze o comisie pentru limbajul de gen, spunând că „creștinii au recunoscut încă din cele mai vechi timpuri că Dumnezeu nu este nici bărbat, nici femeie, totuși varietatea de moduri de a-L adresa și de a descrie pe Dumnezeu găsite în Scriptură nu a fost întotdeauna reflectată în închinarea noastră”.

Cea mai mare parte a discursului lui Cottrell a fost dedicată cuvântului „al nostru” mai degrabă decât „tatălui”, ca o modalitate de a-i îndemna pe membrii sinodului să fie puțin mai frați în discuțiile lor.

El le-a spus membrilor sinodului: „Rămânem încăpățânați neîmpăcați, părem mulțumiți de dezbinare și, adesea, părem prea pregătiți să ne împărțim din nou […] Ne-am obișnuit cu dezbinarea. Credem că este normal când, de fapt, este o rușine, un afront la adresa lui Hristos și a tot ceea ce El a venit să ne dea.”

Una dintre problemele care dezbină C of E, căsătoria între persoane de același sex, a condus la o decizie la începutul acestui an de a permite clerului să ofere servicii de binecuvântare cuplurilor de gay și lesbiene care au făcut o cununie civilă.

Primele binecuvântări erau așteptate în această vară, după aprobarea definitivă a formulării rugăciunilor de către ședința sinodului din acest weekend. Dar prezentarea rugăciunilor, plus noile reguli cu privire la faptul dacă clerul gay și lesbiene se pot căsători cu partenerii lor și dacă să ridice instrucțiunile existente conform cărora clerul din relațiile de același sex trebuie să fie celibat, au fost amânate până în noiembrie.

