Țara europeană care va crește cheltuielile pentru apărare: "Nu ne aflăm în pragul războiului, ci pe picior de război"

Cheltuielile pentru apărare ale Marii Britanii vor crește până la 2,5% din PIB pentru a se ajunge la 87 de miliarde de lire sterline (108 miliarde de dolari) pe an până în 2030, a declarat marţi, 23 aprilie, premierul britanic Rishi Sunak.

Premierul a afirmat că Marea Britanie nu poate sta împăcată când lumea se află în cel mai periculos moment de după Războiul Rece, relatează Reuters.

Sunak se află sub presiunea Partidului Conservator, aflat la guvernare, pentru a creşte cât mai rapid cheltuielile pentru apărare, după ce a susţinut că ar putea face aceasta numai "de îndată ce condiţiile economice o vor permite".

Creşterea anunţată, de la aproximativ 2,32% din PIB, nu numai că va fi aclamată de partidul său înainte de alegerile din acest an, pe care conservatorii sunt aşteptaţi să le piardă, dar ar putea slăbi potenţialii contestatari ai conducerii partidului care susţin domeniul apărării, comentează Reuters.

Anunţul va fi salutat şi de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, care a făcut apel la ceilalţi membri să îşi respecte angajamentele privind alocarea a 2% din PIB pentru apărare, conform agenţiei de presă citate.

"Într-o lume aflată în situaţia cea mai periculoasă de la Războiul rece încoace, noi nu putem sta liniştiţi", a afirmat Sunak într-o declaraţie înainte de o conferinţă de presă comună cu Stoltenberg. "În condiţiile în care adversarii noştri se aliază, trebuie să facem mai mult pentru a ne apăra ţara, interesele şi valorile", a spus el.

"Astăzi este un punct de cotitură pentru securitatea europeană şi un moment de referinţă în apărarea Regatului Unit. Este o investiţie a unei generaţii în securitatea şi prosperitatea britanică, care ne face mai siguri acasă şi mai puternici în străinătate", a adăugat premierul britanic.

Sunak a declarat că apărarea va primi o sumă suplimentară de 75 de miliarde de lire sterline pe o perioadă de şase ani, ceea ce va face din Marea Britanie al doilea cel mai mare contributor în domeniul apărării din NATO.

Anunţul a fost făcut în urma promisiunii lui Sunak de a creşte sprijinul militar al Marii Britanii pentru Ucraina cu 500 de milioane de lire sterline, pentru ca suma totală pentru acest an financiar să ajungă la 3 miliarde de lire sterline - o măsură salutată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai devreme, vorbind cu jurnaliştii care îl însoţesc în vizita în Polonia, Sunak a declarat că a întârziat puţin la zborul său spre capitala poloneză Varşovia, deoarece a vorbit cu Zelenski despre noul pachet şi despre nevoia Ucrainei de mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

Zelenski a cerut în repetate rânduri mai multe sisteme de apărare antiaeriană pentru a proteja populaţia Ucrainei de bombardamentele ruseşti din ce în ce mai intense, iar Germania a fost vârful de lance al apelurilor adresate membrilor NATO, şi nu numai, pentru a-şi intensifica livrările.

Întrebat dacă Marea Britanie susţine propunerea Germaniei de a căuta mai multe sisteme de apărare antiaeriană, Sunak a amintit ceea ce Marea Britanie a livrat deja şi a spus că noul pachet - care include 60 de ambarcaţiuni, peste 1.600 de rachete de atac şi de apărare aeriană şi aproape 4 milioane de cartuşe - va ajuta, de asemenea, Ucraina.

Marea Britanie a desfăşurat sistemul său antiaerian şi antirachetă Sky Sabre în Polonia pentru a-i ajuta apărarea.

"Aşadar, sunt de acord că apărarea antiaeriană este unul dintre domeniile critice în care Ucraina are nevoie de sprijin. Şi, într-adevăr, de fapt, am vorbit la telefon cu Zelenski în această dimineaţă", a declarat Sunak presei, adăugând că va discuta această problemă marţi cu Jens Stoltenberg, cu premierul polonez Donald Tusk şi, miercuri, cu cancelarul german Olaf Scholz.

Sunak şi-a reiterat argumentul potrivit căruia Marea Britanie a fost frecvent prima care a livrat arme Ucrainei şi a făcut apel la alte ţări europene să îşi îndeplinească angajamentele asumate în cadrul NATO.

"Este corect să ne facem partea noastră şi, de aceea, este important ca europenii să investească în acelaşi timp în propria lor securitate. Este ceea ce am făcut întotdeauna", a spus Sunak. "A fost o veste foarte binevenită în weekend din partea SUA, dar asta nu înlătură necesitatea ca europenii să investească în securitatea lor", a adăugat el.

Rishi Sunak a subliniat că Marea Britanie "nu se află în pragul războiului", ci "pe picior de război" şi a avertizat cu privire la amenințările cu care se confruntă lumea din partea "unei axe de state autoritare", care ar include Rusia, China, Iran și Coreea de Nord.

Vizita lui Sunak în Polonia şi Germania este prima sa deplasare internaţională după luni de zile şi are ca scop să demonstreze partidului său în fierbere că este încă la comandă înainte de alegerile de la sfârşitul acestui an.

I will always back our Armed Forces.

Over the next six years, we’ll invest an additional £75 billion in our defence - fully funded with no increase in borrowing or debt.@grantshapps explains the package ⬇️ https://t.co/FzYBVRV87w