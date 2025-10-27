Fostul secretar general al NATO, lord George Robertson, și fostul șef al Statului Major al Apărării britanice, mareșalul lord Nick Houghton, cer guvernului de la Londra să discute posibilitatea unei cooperări nucleare cu Germania, în contextul creșterii tensiunilor cu Rusia și al incertitudinii privind angajamentul Statelor Unite față de apărarea europeană.

Apelul, relatat de The Telegraph, vine într-un moment în care Marea Britanie își consolidează propriul arsenal nuclear — cea mai amplă modernizare din ultimele decenii — și în care în capitalele europene se reaprinde dezbaterea despre o autonomie strategică față de Washington.

Teama unei Europe fără „umbrela nucleară” americană

Robertson și Houghton avertizează că în cercurile militare occidentale există „îngrijorări tot mai mari” că, într-o zi, Statele Unite ar putea decide să se retragă din sistemul de apărare al Europei. Într-un astfel de scenariu, spun ei, continentul ar fi forțat să ia decizii strategice majore, inclusiv privind controlul și dislocarea armelor nucleare pe teritoriul european.

„Într-o lume în care Rusia reînnoiește amenințarea nucleară, Europa nu-și mai poate permite luxul pasivității”, a subliniat lord Robertson, citat de publicația britanică.

Berlinul își caută garanții, Londra ezită

La Berlin, dezbaterea privind protecția nucleară a Europei a fost deja relansată. Cancelarul Friedrich Merz a sugerat deschiderea unor discuții oficiale cu premierul britanic Keir Starmer, după ce în cercurile politice germane s-a vorbit tot mai des despre posibilitatea ca Franța — singura altă putere nucleară a Uniunii Europene — să-și extindă garanțiile asupra statelor vecine.

Totuși, orice dialog de acest tip între Germania și Marea Britanie este complicat de realitățile geopolitice. Regatul Unit nu mai este membru al Uniunii Europene, iar arsenalul său nuclear este bazat exclusiv pe submarine, nu pe aviație, ceea ce limitează flexibilitatea unui parteneriat militar comun.

Europa nucleară între Franța, Marea Britanie și SUA

În prezent, doar Franța și Marea Britanie dețin arme nucleare în Europa, în timp ce NATO continuă să se bazeze în mare măsură pe „umbrela” americană. Pentru unii oficiali europeni, scenariul retragerii SUA ar însemna o schimbare fundamentală a arhitecturii de securitate.

„Europa va trebui, mai devreme sau mai târziu, să decidă dacă poate și vrea să se apere singură”, notează The Telegraph. Mareșalul Houghton susține că această discuție „nu mai este teoretică”, ci una urgentă, dat fiind ritmul accelerat al militarizării Rusiei și amenințările directe la adresa flancului estic al Alianței.

Estonia, dispusă să găzduiască arme britanice

Într-o evoluție paralelă, ministrul apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a declarat că țara sa este pregătită să găzduiască avioane britanice F-35A capabile să transporte bombe nucleare americane, aflate deja la o bază din Marea Britanie. Aceste aeronave ar fi parte din umbrela nucleară americană.

În Regatul Unit însă, o astfel de mutare este privită cu prudență. Surse militare citate de presa britanică consideră că dislocarea acestor aparate în statele baltice ar fi percepută de Moscova mai degrabă ca o provocare, decât ca o măsură de descurajare.

Apelul militarilor britanici vine într-un moment de reconfigurare profundă a securității europene. În fața unei Rusii imprevizibile și a unei Americi preocupate mai degrabă de competiția cu China, Europa pare nevoită să-și regândească propriul scut nuclear.

