Incident bizar în Parlamentul britanic: un telefon ascuns urma să redea sunete „sexuale” în timpul discursului premierului

Un incident neobișnuit, dar tratat cu maximă seriozitate de autoritățile de la Londra, a avut loc în incinta Parlamentului Marii Britanii, cu doar câteva ore înaintea unei sesiuni importante de întrebări adresate premierului Keir Starmer. Un telefon mobil, ascuns intenționat în zona din fața sălii de plen, urma să redea în timpul ședinței sunete explicite de natură sexuală. Dispozitivul a fost descoperit întâmplător, în cadrul unei verificări de rutină.

Potrivit The Times, dispozitivul era plasat strategic în apropierea băncilor ocupate de șeful guvernului și de membrii cabinetului său. Planul – rămas neconfirmat oficial – era ca în timpul intervenției lui Starmer, telefonul să fie activat de la distanță și să înceapă să redea înregistrări audio cu conținut nepotrivit.

Surse parlamentare anonime au declarat pentru The Times că, deși pare să fi fost o tentativă de „glumă proastă”, breșa de securitate este tratată cu toată seriozitatea. „Ar fi putut fi mult mai grav”, a comentat unul dintre oficiali.

Serviciul de securitate al parlamentului a demarat o anchetă internă pentru a stabili cine a introdus telefonul în sală și în ce condiții a fost posibilă o asemenea intruziune într-o zonă atât de sensibilă. La acest moment, nu se cunosc autorul sau motivațiile exacte.

Nu este un caz izolat

Incidentul survine într-un context mai larg în care instituții parlamentare din Europa s-au confruntat cu forme de sabotaj sau comportamente indecente în timpul ședințelor. În luna iulie, o reuniune online a consiliului local din Bodman-Ludwigshafen, Germania, a fost deturnată de hackeri, care au întrerupt transmisia oficială și au proiectat imagini pornografice.

În Marea Britanie, precedentul cel mai cunoscut rămâne cazul deputatului conservator Neil Parish, care și-a dat demisia în 2022 după ce a recunoscut că a vizionat în două rânduri conținut pornografic pe telefonul mobil în timpul unei sesiuni parlamentare. Parish a explicat atunci că a deschis videoclipurile „din greșeală”, în timp ce căuta combine agricole.

Chiar dacă episodul actual nu s-a concretizat în perturbarea ședinței, incidentul ridică semne de întrebare cu privire la vulnerabilitățile de securitate ale Parlamentului britanic, într-o perioadă în care autoritatea instituțiilor democratice este tot mai des pusă la încercare – uneori prin mijloace neconvenționale, dar cu efecte potențial explozive.

