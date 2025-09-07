Roman Abramovici, investigat în Jersey pentru acuzații de corupție și spălare de bani

Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 12:34
Roman Abramovici, patron la Chelsea între 2002 și 2022. Foto: X / @@Bayolawal_

Autoritățile din Jersey -un paradis fiscal din Canalul Mânecii- desfășoară o anchetă penală împotriva miliardarului rus Roman Abramovici, fost proprietar al clubului de fotbal Chelsea, în legătură cu posibile infracțiuni de corupție și spălare de bani. Ancheta vizează originea averii sale, acumulată în contextul privatizărilor masive din Rusia anilor 1990, potrivit unor documente judiciare elvețiene, citate de The Guardian.

Detaliile au fost dezvăluite în urma unei decizii a Tribunalului Penal Federal din Elveția, care a aprobat transferul către procurorii din Jersey a unor informații referitoare la conturi bancare elvețiene, deținute de companii despre care se suspectează că ar avea legături cu Abramovici.

Averea acumulată prin Sibneft, sub analiză

Potrivit documentelor, anchetatorii din Jersey cercetează circumstanțele în care Abramovici a dobândit și a vândut compania petrolieră Sibneft – o afacere evaluată la miliarde de dolari. Statul rus a achiziționat compania în 2005 pentru aproximativ 13 miliarde de dolari.

Procurorii suspectează că, în timpul construirii imperiului Sibneft în anii 1990, Abramovici ar fi comis acte de corupție pentru a asigura controlul asupra companiei. Termenul rusesc „krișa” – folosit pentru a desemna protecția informală oferită de persoane influente – este menționat în hotărârea elvețiană.

Sancțiunile internaționale, un alt punct de interes

Ancheta mai vizează posibile încălcări ale regimului de sancțiuni impuse după invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Jersey l-a adăugat pe Abramovici pe lista sa de sancțiuni pe 10 martie 2022, conform reglementărilor britanice. Ulterior, autoritățile insulei au înghețat active în valoare de peste 7 miliarde de dolari, suspectate că ar fi asociate oligarhului rus.

Se investighează dacă, după impunerea sancțiunilor, companii legate de Abramovici au continuat să efectueze tranzacții sau să ofere servicii financiare.

Reacția lui Abramovici

Într-un comunicat, avocații lui Roman Abramovici au respins acuzațiile și au declarat că clientul lor nu este vizat de nicio procedură penală oficială în Jersey.

„Orice sugestie că domnul Abramovici a fost implicat în activități infracționale este falsă”, au declarat aceștia. „Nu există acuzații împotriva clientului nostru, iar instanțele din Jersey au confirmat că nu există proceduri penale deschise împotriva sa.”

Decizia instanței elvețiene

Tribunalul Penal Federal din Elveția a respins o contestație depusă de avocații unor companii care au legături cu Abramovici, care încercau să blocheze transferul datelor bancare către Jersey. Judecătorii au concluzionat că există suficiente indicii pentru a susține suspiciunea de spălare de bani având corupția ca infracțiune principală.

Instanța a remarcat că „sume de ordinul miliardelor de dolari au fost transferate internațional prin rețele de companii offshore, trusturi și conturi bancare, inclusiv în Elveția, fără un motiv economic clar”.

Ancheta continuă, iar autoritățile din Jersey nu au oferit, deocamdată, declarații suplimentare.

