MI6 intră pe dark web. Marea Britanie deschide un portal secret pentru potențiali agenți din Rusia și alte state rivale

Serviciul britanic de informații externe (MI6) a anunțat, pe 19 septembrie, lansarea unui portal securizat în rețeaua dark web, destinat potențialilor informatori din Rusia și alte state considerate ostile intereselor occidentale. Platforma, denumită Silent Courier, are scopul de a facilita comunicarea anonimă și criptată cu persoane dispuse să furnizeze informații sensibile guvernului britanic.

Anunțul a fost făcut de Richard Moore, actualul director MI6, într-un discurs susținut la Istanbul, în contextul în care serviciile de informații occidentale semnalează o intensificare a activităților de spionaj și sabotaj desfășurate de Federația Rusă pe teritoriul european, în special după declanșarea invaziei în Ucraina.

O platformă pentru cei care „vor să aleagă altceva”

Moore a subliniat că noul instrument se adresează în mod special celor care, din interiorul regimului rus, nu se mai regăsesc în direcția politică impusă de Kremlin. „Această platformă este pentru cei care înțeleg ce face regimul Putin și aleg să rupă tăcerea”, a declarat oficialul britanic, sugerând că MI6 este pregătit să ofere protecție acelor persoane care doresc să colaboreze, chiar din interiorul unor sisteme autoritare.

MI6 a publicat instrucțiuni detaliate privind utilizarea portalului, disponibile inclusiv pe YouTube, în mai multe limbi – între care și rusa. Persoanelor interesate li se recomandă descărcarea browserului Tor, utilizarea unei rețele VPN și evitarea oricărei urme digitale care ar putea pune în pericol identitatea acestora.

Este prima dată când Serviciul de Informații Externe al Regatului Unit utilizează infrastructura dark web pentru recrutarea de agenți, un semn al schimbărilor profunde în arhitectura culegerii de informații în era digitală.

Rusia, în centrul atenției

Decizia vine pe fondul unui val de acuzații privind acțiuni de spionaj desfășurate de agenții ruși pe teritoriul britanic și în alte state europene. Săptămâna aceasta, trei persoane au fost reținute în Regatul Unit sub suspiciunea de a fi colaborat cu serviciile secrete ale Moscovei.

Într-un incident separat, autoritățile din Lituania au acuzat serviciile militare de informații rusești că ar fi coordonat livrarea unor colete-capcană în mai multe state europene în cursul anului trecut. Unul dintre aceste dispozitive a explodat într-un depozit din Birmingham, la 22 iulie 2024. Acuzațiile, deși grave, au fost tratate cu prudență de către oficialii NATO, în lipsa unor confirmări definitive din partea altor parteneri.

Mesajul lui Moore: Putin nu caută pacea

În discursul său, șeful MI6 a declarat că nu vede „nicio dovadă” că președintele rus Vladimir Putin ar fi interesat de o soluție negociată la conflictul din Ucraina, în afara unei „capitulări totale” a Kievului. Afirmația vine în contextul în care administrația americană, condusă de președintele Donald Trump, a încercat în repetate rânduri să obțină o încetare a ostilităților, fără a reuși să convingă Moscova să participe la un proces de pace credibil.

În ultimele luni, agențiile de informații din Marea Britanie, Polonia, Germania și țările baltice au transmis avertismente repetate privind ceea ce numesc o „ofensivă invizibilă” a Rusiei împotriva structurilor democratice occidentale – ofensivă care combină spionajul clasic cu metode moderne de destabilizare, de la război informațional la atacuri cibernetice și operațiuni sub acoperire.

