Un hotel modest dintr-un orășel din Essex a devenit, aproape fără avertisment, simbolul unei crize politice și sociale care se conturează cu tot mai multă claritate în Marea Britanie. Cazul Bell Hotel din Epping, transformat de guvern în adăpost temporar pentru solicitanții de azil, a provocat ample proteste locale, tensiuni politice și, în final, o decizie judecătorească ce riscă să creeze un precedent major. Dar, dincolo de litigiile privind legislația urbanistică, se conturează o realitate mai profundă: extrema dreaptă britanică pare să se simtă mai legitimă ca niciodată, iar discursul public – din ce în ce mai ostil față de migranți – contribuie activ la această dinamică, scrie The Guardian.

Un hotel, un precedent și un lanț de consecințe

După ce un bărbat etiopian cazat în hotel a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore, tensiunile s-au inflamat, protestele au escaladat, iar Consiliul Local – condus de conservatori – a acționat în instanță împotriva guvernului. Câștigul în instanță al autorităților locale a fost primit cu entuziasm de protestatari și de alte consilii locale care, la rândul lor, pregătesc provocări similare. Acestea riscă să arunce în haos întregul sistem de gestionare a solicitanților de azil, într-un moment în care guvernul este deja acuzat de lipsă de control și strategie coerentă.

Dar în fundal se joacă o miză și mai mare: valul de proteste antimigrație – desfășurate în peste 40 de locuri în această vară – se suprapune peste un climat politic polarizat și o retorică din ce în ce mai radicalizată. Campania „Operation Raise the Colours”, prin care susținători ai extremei drepte au arborat masiv drapelul Angliei sau Union Jack, a fost promovată drept o expresie de patriotism. Însă în multe comunități locale, această acțiune a fost resimțită ca intimidare directă.

🚨 BREAKING 🚨 - Please share Britain is fighting back! 🇬🇧 Enormous protest gets underway in London fighting back against mass migration 😲 Thousands are taking to the streets 👏🏻 Follow us for video updates and share pic.twitter.com/EXNDxDudHp — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) July 27, 2024

Retorica periculoasă și tăcerile complice

Potrivit organizațiilor anti-extremiste Hope Not Hate și Stand Up to Racism, inițiativele aparent spontane sunt în realitate coordonate de figuri cunoscute ale extremei drepte britanice. Iar în lipsa unor condamnări ferme din partea liderilor politici, acțiunile acestora devin tot mai vizibile. Lewis Nielsen, reprezentant al unei organizații antifasciste, avertizează că ne aflăm într-un „moment periculos”, în care simbolurile sunt folosite pentru a da curaj manifestărilor rasiste.

Deși protestele recente s-au desfășurat fără violențe de amploarea celor din vara trecută, efectele asupra minorităților sunt reale și cotidiene. De la agresiuni rasiste în Redcar, până la grupuri de „vigilante” care interoghează bărbați cu pielea închisă la culoare pe străzile din Belfast, exemplele se înmulțesc. În nord-estul Angliei, un bărbat în vârstă, refugiat african, a fost atacat și nu mai are curajul să iasă din casă. Unele bănci de alimente au început să refuze „străinii”, iar centrele pentru refugiați raportează amenințări cu moartea și au fost nevoite să își închidă temporar activitatea.

Un consens fragil, împins tot mai spre margine

Pe acest fundal, declarațiile liderilor politici par mai degrabă să alimenteze tensiunile decât să le tempereze. Declarația liderului laburist Keir Starmer, care a avertizat împotriva transformării Marii Britanii într-o „insulă a străinilor”, a fost urmată de un val de critici. Deși ulterior și-a exprimat regretul, retorica nu s-a schimbat fundamental, iar partidul laburist continuă să adopte o linie precaută, ferindu-se să condamne deschis valul de rasism. Conservatorii, la rândul lor, se aliniază tot mai clar cu poziții ale dreptei populiste – de la participări la mitinguri antimigrație, până la afirmații inflamatorii despre presupuse pericole reprezentate de refugiați.

Profesorul Paul Jackson, expert în extremism de dreapta, avertizează că această tăcere a centrului politic lasă spațiu larg extremelor. „Ar fi nevoie de mai multă conducere morală și mai puțină agitație electorală”, spune el. Cauzele profunde ale crizei, adaugă el, țin de pierderea încrederii în capacitatea statului de a gestiona migrația – un gol pe care extrema dreaptă îl umple cu ușurință.

O societate tolerantă, dar cu mecanisme fragile

Datele sondajelor rămân contradictorii: o parte semnificativă a populației exprimă compasiune față de refugiați, în timp ce o altă parte cere limitarea numărului acestora. În același timp, susține Sunder Katwala, directorul think-tank-ului British Future, pe termen lung, Marea Britanie rămâne mai tolerantă decât alte state occidentale. Dar discursul ostil și criza de încredere riscă să dezechilibreze acest echilibru fragil.

Apelul cel mai emoționant vine de la familia unei victime ale violenței – cazul tragic al adolescentei Bebe King, ucisă anul trecut la Southport. Familia sa a condamnat „tentativele josnice” ale extremei drepte de a folosi tragedia în scopuri politice, criticând dur intențiile guvernului de a introduce etnia suspecților în comunicatele oficiale.

În final, Katwala subliniază că tocmai susținătorii politicilor de protecție a refugiaților au un interes vital în buna funcționare a sistemului de azil: „Haosul nu face bine apărătorilor refugiaților. Dacă guvernul nu demonstrează că poate controla frontierele și administra centrele de primire, riscurile nu sunt doar politice, ci afectează direct principiile fundamentale ale protecției umanitare.”

