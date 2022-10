Regele Charles al III-lea l-a numit în funcția de prim ministru pe noul lider al Partidului Conservator, Rishi Sunak.

Noul premier a ținut un discurs după învestire în care a avertizat asupra situației dificile a economiei britanice și a măsurilor dificile de redresare.

Sunak va trebui să convingă electoratul că averea sa nu va fi un obstacol în calea înțelegerii realităților sărăciei din Marea Britanie de astăzi. Fostul cancelar, gardian al ortodoxiei bugetare și dependent de muncă, seduce o mare parte a taberei conservatoare în timp ce țara trece printr-o criză economică și socială gravă, cu inflație de peste 10% și greve care se înmulțesc. Situația s-a deteriorat constant în ultimele luni, agravată și mai mult de greșelile lui Liz Truss care au destabilizat piețele și au determinat scăderea lirei sterline".

Rishi Sunak nu a pretins niciodată că este un om din popor, dar cu pantofii Prada și costumele la comandă, Rishi Sunak încearcă să păstreze o aparenţă de om chibzuit. Cu toate acestea, ultimii șapte ani în politică nu au fost lipsiţi de gafe răsunătoare pentru fostul bancher, care a lucrat la Goldman Sachs.

În martie, Rishi Sunak a fost fotografiat alimentând la o benzinărie de supermarket. Scopul, desigur, a fost autopromovarea: era dornic să-și facă reclamă pentru rolul său, ca ministru de Finanțe, pe atunci, în reducerea prețului combustibilului. Dar nu i-a ieșit.

Ads

Mașina, o modestă Kia Rio roșie, nu era a lui (aparținea unui angajat al supermarketului). Mai mult Sunak s-a făcut și mai mult de râs arătând că nu avea idee cum să plătească. El a încercat să plătească o cutie de Coca-Cola scanându-și cardul bancar pe un cititor de coduri de bare. Ulterior, a recunoscut că cineva a trebuit să-l învețe cum să folosească până şi cardul contactless:

„Cineva m-a învățat cum să folosesc acel aparat fără contact. Și vă spun: este o minune modernă uimitoare această tehnologie în aceste zile!”

Britanicii sunt obișnuiți să fie conduși de elite, dar Sunak nu este doar bogat, este super-bogat, ceea ce i-a făcut pe unii să se întrebe dacă nu cumva averea sa imensă îl face prea bogat pentru a fi prim-ministru, mai ales într-o perioadă în care mulți britanici sunt copleșiți, pur și simplu, de costul vieții. Susținătorii săi, însă, spun că dimpotrivă, tocmai trecutul său de ministru al finanțelor și anii pe care și i-a petrecut făcând bani ca bancher îl califică pentru a conduce o țară profund afectată de criza economică adusă de aceste vremuri tulburi.

Ads

Un indian britanic pornit împotriva imigrației ilegale

„Indian britanic este ceea ce am bifat la recensământ, avem o categorie pentru asta. Sunt britanic prin excelență, aceasta este casa mea și țara mea, dar moștenirea mea religioasă și culturală este indiană, soția mea este indiană. Nu mă ascund că sunt hindus”, a declarat Sunak într-un interviu acordat în 2015. El va fi primul hindus care va conduse guvernul britanic și a acces în această funcție chiar cu ocazia Diwali, festivalul luminilor, una dintre cele mai importante zile din calendarul hindus. Sunak însuși a intrat în istorie în 2020, când a aprins lumânări de Diwali în fața Downing Street 11, reședința oficială a cancelarului britanic. Însă, la fel ca Liz Truss, Sunak a promis o să aibă o abordare dură în privința imigrației ilegale și vrea să extindă controversata politică guvernamentală în privința imigranților din Rwanda.

Super-bogatul care trebuie să-i treacă prin criză pe săraci

Înainte de a deveni deputat - în urmă cu doar șapte ani, o ascensiune rapidă pentru politica britanică - Sunak a lucrat la Goldman Sachs și a administrat fonduri speculative. Apoi, când era minisrru de Finanțe, a devenit extrem de popular pentru modul în care a împărțit bani în timpul pandemiei. Într-un documentar BBC din 2001, intitulat Middle Classes: Their Rise and Sprawl, un foarte tânăr Rishi Sunak a vorbit despre prietenii săi aristocrați și despre educația sa privilegiată.

Ads

"Am prieteni care sunt aristocrați, am prieteni care sunt din clasa superioară, am prieteni care sunt din clasă muncitoare... Ei bine, nu, nu am din clasă muncitoare”, a declarat el.

Chestiunea averii sale ar putea fi, totuși, o vulnerabilitate pentru noul prim-ministru. Sunak este cunoscut și pentru gustul său pentru lux în materie de modă. Steven Fielding, politolog la Universitatea din Nottingham, spune că opoziția laburistă va încerca probabil să îi caute nod în papură la fiecare declarație „neatentă”, așa cum a făcut la începutul anului, când, într-o discuție despre creșterea prețurilor la produsele alimentare, a detaliat toate „diferitele feluri” de pâine din casa sa. Având în vedere condițiile economice potrivnice, este de așteptat ca traiul să devină tot mai greu pentru milioane de britanici, care vor fi mult mai atenți la astfel de aspecte.

Cu toată aparența de calm și competență a lui Sunak, el rămâne profund deconectat de țara pe care o conduce. Regatul Unit, stagnant din punct de vedere economic, dezechilibat la nivel regional, dezechilibrat social, are mare nevoie de o conducere plină de compasiune, scrie Kimi Chaddah în New York Times. Într-un videoclip apărut în presă, Sunak s-a lăudat membrilor Partidului Conservator că a scos bani publici din regiunile urbane defavorizate pentru a ajuta zonele bogate. „Am moștenit o grămadă de formule de la Partidul Laburist care a împins toată finanțarea în zonele urbane defavorizate”. Apoi, s-a lăudat cu faptul că a început să inverseze acele politici în calitate de ministru de Finanţe.

Ads

El a abordat criza costului vieții cu același aer avar. În martie, Sunak a promis că va oferi miliarde de lire sterline sprijin financiar familiilor în timpul crizei și va aduce beneficii în concordanță cu inflația. Dar aceste măsuri, aparent substanțiale, au fost în practică fragmentare.

Sunak a fost criticat – inclusiv în cadrul propriului său partid – pentru că nu a făcut suficient pentru a-i proteja pe cei mai săraci. Se estimeză că, în absența unui sprijin mai mare, 1,3 milioane de britanici ar cădea în sărăcie absolută.

Inflația este de peste 10%. Standardele de trai s-au erodat. Pentru prima dată, se spune că cererea la băncile de alimente depășește oferta. Pene de curent ar putea avea loc în ianuarie. În aprilie, după creșterea în continuare a facturilor, numărul persoanelor aflate în sărăcie energetică ar putea ajunge la 10,7 milioane. Întârzierile ambulanțelor sunt acum o „amenințare la adresa vieții”. Economia este anemică, urmând să aibă cea mai mare inflație și cea mai scăzută rată de creștere din rândul statelor G7 anul viitor.

Ads

Aceste „boli“ sunt rezultatul unor probleme profunde, sistemice, desigur. Dar Sunak este complice la toate, scrie The New York Times. În niciun moment nu a arătat vreun interes semnificativ în abordarea, contestarea sau rectificarea acestor probleme. Atitudinea sa față de inegalitatea regională, printre cele mai grave dintre toate țările dezvoltate, este ilustrativă.

După 12 ani la putere, Partidul Conservator este aproape fără idei. Este imposibil, desigur, să știi exact ce plănuiește premierul Sunak. Dar din istoria sa de ministru este corect să presupunem că în numele restângerii fiscale, el va controla cheltuielile publice și va reduce protecția socială.

Cine știe dacă o astfel de abordare, făcută cu competență și cu un aer de seriozitate, va resuscita electoral Partidului Conservator. Dar la începutul mandatului său, un lucru pare garantat: Sunak, salvatorul conservatorilor, nu va salva țara, concluzionează Kimi Chaddah.

Ads