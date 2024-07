Ce a lipsit din „discursul regelui“. Cinci mari probleme pe care guvernul laburist britanic trebuie să le rezolve

Noul guvern laburist britanic, condus de Keir Starmer, a folosit primul său discurs al regelui pentru a-și stabili prioritățile pentru anul următor.

Regele Charles al Marii Britanii a prezentat, miercuri, 17 iulie, în Parlament, agenda legislativă a noului prim-ministru Keir Starmer, primul şef de guvern laburist după 15 ani de guvernare conservatoare a ţării.

Suveranul a anunţat un program care promite revigorarea economiei şi rezolvarea problemelor ţării, de la un deficit acut de locuinţe la o criză a costului vieţii, relatează BBC.

Discursul rostit de pe tron sau „discursul Regelui" este rostit de suveran, dar este redactat de guvern. Marchează deschiderea noii sesiuni a Parlamentului după alegerile generale şi este primul redactat de un executiv laburist de la guvernul lui Gordon Brown, în 2009, înainte ca, după câteva luni, conservatorii să ajungă la putere.

Principalele proiecte de lege - dintr-un pachet de peste 35 de proiecte - includ crearea unui fond de investiţii publice pentru finanţarea tranziţiei ecologice a ţării, măsuri pentru accelerarea construcţiei de locuinţe, renaţionalizarea companiilor de transport feroviar, crearea de locuri de muncă şi reducerea vârstei de vot de la 18 la 16 ani.

Guvernul a prezentat, de asemenea, planuri de renaţionalizare treptată a reţelei feroviare de călători şi de stabilire a unor tarife accesibile pentru a readuce oamenii în trenuri, prin transferarea către stat a controlului asupra contractelor feroviare deţinute de companii private, odată ce acestea au expirat. Această decizie ar anula în mare parte privatizarea căilor ferate efectuată în anii 1990 de guvernul conservator de atunci.

Discursul Regelui a evidenţiat, de asemenea, dorinţa guvernului de a reseta relaţiile cu Uniunea Europeană după anii de ranchiună de după Brexit, regele afirmând că miniştrii săi "vor căuta un nou pact de securitate pentru a consolida cooperarea".

‘Other measures will be laid before you.’ The final words of the #KingsSpeech at #StateOpening give the government flexibility to introduce other bills (draft laws) during the session. pic.twitter.com/uP4R0BdVaJ