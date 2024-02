Cancerul regelui Charles al III-lea ar putea remodela modul în care funcționează monarhia britanică

Reginei Elisabeta a II-a îi plăcea să spună că trebuie să fie văzută pentru a fi crezută. Acum îi revine fiului ei, Regele Charles al III-lea, să testeze acest principiu, după un diagnostic de cancer care îl va forța să se retragă din atenția publicului în viitorul apropiat, scrie The New York Times.

Pentru o familie care și-a cultivat imaginea publică prin mii de apariții pe an - tăieri de panglici, lansări de nave, gale de binefacere, ceremonii de învestire și așa mai departe -, marginalizarea lui Charles ar putea în cele din urmă să îi forțeze pe membrii familiei regale să regândească modul în care se proiectează într-o eră a social-media.

Boala regelui este cea mai recentă lovitură pentru familia regală britanică, care și-a văzut rândurile diminuate de decese (Elisabeta și soțul ei, prințul Philip), scandaluri (prințul Andrew), autoexil (prințul Harry și soția sa, Meghan) și alte probleme de sănătate (Catherine, soția prințului William).

Charles, în vârstă de 75 de ani, a luat parte la 425 de angajamente regale în 2023, primul său an complet pe tron, potrivit unei numărători realizate de The Daily Telegraph. Acest lucru l-a făcut al doilea cel mai harnic membru al familiei regale, după sora sa mai mică, prințesa Anne, care a făcut 457. Amândoi au fost mai ocupați decât în anul precedent, când regina Elisabeta a II-a, deși aflată în amurgul vieții, încă apărea în public sporadic.

În timp ce Anne, în vârstă de 73 de ani, dă puține semne de încetinire, iar William plănuiește să se întoarcă la îndatoririle publice în timp ce soția sa se recuperează acasă în urma unei intervenții chirurgicale abdominale, chiar și o absență temporară a regelui de pe scena publică ar pune o mare presiune asupra echipei subțiate a familiei regale care lucrează.

„Nu sunt atât de mulți”

„Nu sunt atât de mulți”, a spus Peter Hunt, fost corespondent regal pentru BBC. „Doar doi dintre au sub 50 de ani. Trebuie să decidă dacă vor continua să respecte mantra reginei. Care este minimul de angajamente pe care trebuie să le facă pentru a face asta?”

Răspunsul la această întrebare, susțin observatorii regali, poate sta în tehnologie și rețelele sociale. În timpul pandemiei de coronavirus, când Elizabeth a stat izolată la Castelul Windsor, ea a organizat întâlniri prin Zoom, devenind suficient de confortabilă cu asta încât a făcut glume cu fețele pixelate de pe ecranul computerului.

Utilizarea de către Palatul Buckingham a rețelelor sociale poate, de asemenea, amplifica expunerea personală a membrilor familiei. Contul de Instagram al familiei regale are peste 13 milioane de urmăritori, iar contul său de pe X peste cinci milioane.

Pentru tineri, care petrec ore întregi pe zi pe internet și își urmăresc celebritățile preferate pe rețelele de socializare, prezența unui membru al familiei regale la inaugurarea unei noi școli primare sau a unei clinici de sănătate din cartier poate să nu conteze la fel de mult ca pentru părinții sau bunicii lor.

Cea mai mare povară a bolii regelui va cădea probabil asupra moștenitorului său, prințul William, în vârstă de 41 de ani. Acesta a lucrat pentru a-și croi un rol în probleme de la schimbările climatice până la persoanele fără adăpost. Nu este clar cât de mult timp se va putea dedica acestor cauze în timp ce va funcționa și ca dublură a tatălui său.

Ed Owens, un istoric regal care a publicat recent "After Elizabeth: Can the Monarchy Save Itself?", susține că familia regală ar trebui să se retragă oricum din aceste acțiuni caritabile, deoarece acestea interferează cu rolul adecvat al guvernului în societate.

De asemenea, William a păzit cu strictețe intimitatea familiei sale: Palatul Kensington, unde își are biroul, a oferit puține detalii despre starea de sănătate a soției sale Catherine. Nu au existat fotografii cu cei trei copii mici ai cuplului - George, Charlotte și Louis - în vizită la mama lor la spital.

Această abordare a contrastat cu cea a tatălui său, care a aprobat dezvăluirea unei cantități neobișnuite de detalii despre tratamentul său pentru prostată, și diagnosticul mai recent de cancer. Controlul lui William va crește în mod inevitabil, au spus experții, pe măsură ce el ocupă un loc mai central în ierarhia familiei Windsor.

Rolul prințului Harry

O altă întrebare se profilează, asupra rolului prințului Harry, fiul mai mic al regelui, care s-a certat cu tatăl și fratele său după ce el și Meghan s-au retras din îndatoririle regale și s-au mutat în California în 2020.

Harry a sosit marți, 6 februarie, la Londra pentru a-și vizita tatăl, ceea ce a determinat observatorii regali să gândească că această criză ar putea determina o reconciliere între el și familia sa. Dar Harry nu și-a adus propria familie și nici măcar nu era clar unde va sta; regele l-a evacuat anul trecut din reședința sa, Frogmore Cottage.

În timp ce Charles va ceda scena publică deocamdată, palatul s-a străduit să sublinieze că el rămâne un suveran constituțional învestit pe deplin . El va continua să se întâlnească săptămânal cu prim-ministrul Rishi Sunak și să vadă alți vizitatori. Va continua să consulte documentele oficiale care îi sunt livrate zilnic într-o cutie roșie tradițională.

Nu există planuri actuale de a numi consilieri de stat

Nu există planuri actuale de a numi consilieri de stat, care ar putea îndeplini unele dintre îndatoririle regelui dacă acesta ar fi incapacitat de boală. Printre cei de pe lista pentru acel rol se numără Regina Camilla și William.

Există anumite ritualuri pe care numai un monarh în funcție le poate îndeplini. Charles trebuie să dea curs unei cereri a primului ministru de dizolvare a Parlamentului înainte de alegerile generale. De asemenea, el trebuie să îi ceară liderului partidului care deține majoritatea să formeze un guvern.

Nimic din toate acestea nu este ipotetic într-un an care se așteaptă să includă alegeri și în care Partidul Laburist, aflat în opoziție, are în prezent un avans de aproximativ 20 de puncte față de conservatori în sondajele de opinie.

Regina Elisabeta a considerat aceste îndatoriri atât de solemne încât, cu două zile înainte de a muri la 96 de ani, s-a pregătit pentru a se întâlni cu Boris Johnson, premierul demisionar, și Liz Truss, succesoarea acestuia, la castelul Balmoral din Scoția.

Premierul Sunak, care a vorbit cu regele Charles despre cancerul său, a încercat să calmeze îngrijorările legate de prognosticul regelui. Vorbind marți la BBC, el a spus: "Din fericire, a fost depistat la timp".

Un purtător de cuvânt de la 10 Downing Street a precizat ulterior că premierul Sunak nu transmitea informații noi, ci se referea la declarația palatului, care a luat act de "intervenția rapidă" a echipei medicale a lui Charles.

Indiferent de prognosticul său, cancerul regelui aruncă familia regală pe un teritoriu necunoscut. Istoricii au remarcat că, atunci când bunicul lui Charles, regele George al VI-lea, a fost operat de cancer în 1951, palatul nu a spus aproape nimic publicului despre starea sa. El a murit cinci luni mai târziu, fiica sa Elisabeta urcând pe tron.

Când a murit, în septembrie 2022, certificatul de deces al reginei Elisabeta a II-a a menționat cauza ca fiind "bătrânețea". Gyles Brandreth, un prieten al familiei regale, a declarat mai târziu, într-o biografie a reginei, că aceasta suferea de o formă de cancer la nivelul măduvei osoase.

Optând să fie mai deschis în legătură cu problemele sale de sănătate, Charles s-a îndepărtat de o lungă practică de familie. El a făcut acest lucru, a declarat palatul, "în speranța că poate ajuta la înțelegerea publică pentru toți cei din întreaga lume care sunt afectați de cancer".

Dacă regele poate infirma mantra reginei despre faptul că trebuie să fie văzut pentru a fi crezut este o altă întrebare, conchide The New York Times.