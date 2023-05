Iubitele regelui Charles al III-lea – de la Camilla Parker Bowles la Prințesa Diana

La 9 aprilie 2023, regele Chales al III-lea și soția sa, regina consoartă Camilla, au sărbătorit 18 ani de căsătorie.

Cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile la Windsor Guildhall în 2005, după ce Charles a divorțat de Diana, Prințesa de Wales, iar Camilla de Andrew Parker Bowles.

Dar Diana nu a fost prima femeie din viața lui Charles, așa cum a demonstrat popularul serial Netflix The Crown, dramatizând istoria întâlnirilor noului monarh înainte de prima sa căsătorie.

În timp ce Camilla și Diana sunt considerate a fi cele mai importante legături amoroase ale prințului, Charles a avut numeroase iubite în timpul tinereții sale.

Și-a întâlnit prima iubită în timp ce studia la Trinity College, Cambridge, în 1967 și s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer în 1981, dar actualul rege a avut legături romantice cu o serie de tinere.

Charles ar fi avut mai mult de 20 de iubite în decurs de un deceniu.

Anii 1970 au fost o perioadă dificilă pentru prinț, deoarece, sub presiunea familiei regale și a opiniei publice, el a încercat să-și găsească o soție considerată „potrivită”.

În timpul primului său interviu TV cu BBC în același an, Charles a vorbit despre importanța alegerii partenerului potrivit, declarând: „Acest lucru este evident foarte dificil pentru că trebuie să-ți amintești că atunci când te căsătorești, în poziția mea, te vei căsători cu cineva care, poate, într-o zi, va deveni regină.

În căutarea acelui cineva special, biograful Christopher Wilson a spus că prințul a avut „un șir de bomboane de braț”, adăugând că, în timp ce s-a îndrăgostit profund de o mână de partenere, multe erau femei pe care „le lua pur și simplu” pentru că dădeau bine.”

Așadar, cine au fost femeile cu care s-a afișat prințul Charles? De la membre ale aristocrației la actrițe și sora mai mare a Prințesei Diana.

Lucia Santa Cruz

Se spune că Lucia Santa Cruz, care este fiica fostului ambasador chilian la Londra, ar fi avut o poveste de dragoste scurtă, dar pasională, cu Charles în urmă cu aproximativ 40 de ani, când studia la Cambridge.

La scurt timp după ce a intrat la Trinity în 1967, Charles a cunoscut-o pe Lucia, care era cu cinci ani mai mare, la o cină găzduită de un prieten comun.

Potrivit biografului Sally Bedell Smith, verișoara lui Charles, Lady Elizabeth Anson, care era și o prietenă a Luciei, a comentat: „Ea a fost prima dragoste adevărată din viața lui”.

În mod ironic, prima dragoste a lui Charles a fost cea care l-a prezentat celei ce urma să devină marea dragoste a vieții sale. În biografia sa autorizată, autorul Jonathan Dimbleby spune că Lucia i-a spus lui Charles că are „doar fata” pentru tânărul prinț și, ulterior, a aranjat ca regalul să o întâlnească pe Camilla Shand – mai târziu Parker Bowles.

Lucia a rămas apropiată de Charles și Camilla. În 2009, când prințul de atunci de Wales și ducesa de Cornwall s-au îmbarcat într-un turneu oficial în America de Sud, au vizitat-o ​​la Lima. Apoi, în 2011, a fost invitată la nunta ducelui și ducesei de Cambridge.

Relația dintre Charles și Camilla Parker Bowles a făcut prima pagină a ziarelor de la bun început.

Potrivit biografiei Charles and Camila: Portrait of a Love Affair de Gyles Brandreth, cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în 1971. Deși se crede că Charles și Camilla s-au întâlnit la un meci de polo în 1972, Brandreth a scris că au fost prezentați de fapt de către prietena lor comună Lucia Santa Cruz.

Cei doi au început să se întâlnească rapid, dar s-au despărțit înainte ca Charles să plece pentru a servi în Royal Navy. Când s-a întors opt luni mai târziu, Camilla s-a logodit cu iubitul ei, Andrew Parker Bowles, cu care s-a căsătorit în 1973.

În 1981, Charles s-a căsătorit cu Diana Spencer, dar a început o aventură cu Camilla cinci ani mai târziu. În 1994, Charles a recunoscut că a comis adulter în timpul căsătoriei sale într-un interviu cu Dimbleby.

Camilla Shand

În decembrie 1993, premierul John Major a anunțat că Charles și Diana s-au despărțit oficial, iar doi ani mai târziu, la fel au făcut și Camilla și Andrew.

După moartea Dianei în 1997, Charles și Camilla și-au reaprins relația, dar nu au fost fotografiați împreună până în 1999.

Abia în 2003, cuplul s-a mutat împreună la reședința Clarence House, înainte de a-și anunța logodna în februarie 2005.

La 9 aprilie 2005, Charles și Camilla s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile. Prințul William și fiul Camillei, Tom, au fost martori. Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip nu au participat la ceremonie, dar și-au făcut apariția la Serviciul de Rugăciune și Dedicare de la Capela Sfântul Gheorghe.

Lady Jane Wellesley

Fiica celui de-al 8-lea Duce de Wellington, Lady Jane Wellesley ar fi avut parte de atențiile tânărului Prinț de Wales și a fost considerată de mulți drept un candidat principal pentru căsătorie.

Cuplul a fost împreună între 1973 și 1974, dar s-au despărțit în cele din urmă, dând vina pe presiunile intense ale presei.

Când a fost întrebată dacă va fi un anunț de logodnă, Jane a răspuns: „Crezi sincer că vreau să fiu regină“?

Și despre nepoata primului lord McGowan și verișoară a Samanthei Cameron, Davina Sheffield s-a spus că a avut o legătură romantică cu Prințul Charles în 1976.

„În 1976, prințul s-a îndrăgostit de o altă fată, Davina Sheffield. „Părea ideală din multe puncte de vedere, iar ei păreau să fie foarte îndrăgostiți, dar avea deja un iubit când Charles a cunoscut-o.

„Ulterior, a fost păcălit să vorbească despre relația sa cu Davina de un reporter de tabloid, iar povestea aventurii lor, completată cu fotografii cu „cuibul lor de dragoste”, a ajuns pe prima pagină.”

Recunoașterea însemna că Davina nu mai era considerată o soție potrivită, deoarece la acea vreme se aștepta ca miresele regale să fie încă virgine. Acesta era exact același obstacol care îl împiedicase pe Charles să se căsătorească cu Camilla cu câțiva ani în urmă.

Lady Sarah Spencer

Fiica celui de-al optulea conte Spencer și sora mai mare a Prințesei Diana, Lady Sarah Spencer s-a întâlnit pentru scurt timp cu Prințul Charles în 1977. Dar, după ce a vorbit despre relația lor în presă, cei doi s-au despărțit.

Deși sună ciudat că propria ei soră (Diana) a început să-l vadă pe Charles după ce s-au despărțit, Sarah s-a mândrit cu faptul că i-a adus împreună pe cei doi.

„I-am prezentat”, a spus ea odată. „Sunt Cupidon”.

Lady Amanda Knatchbull

După ce relația sa cu Sarah Spencer a luat sfârșit, Charles și-a reluat căutarea unei mirese potrivite și, în 1980, a cerut-o în căsătorie pe Lady Amanda Knatchbull, nepoata lordului Mountbatten.

În biografia din 2007 a lui Charles: The Man Who Will Be King, Howard Hodgson a explicat cum Amanda s-a îndrăgostit de Prințul de Wales.

„Era într-adevăr o fată foarte sensibilă și iubitoare, care împărtășea cu adevărat aceleași interese ca și moștenitorul tronului”, a scris Hodson.

Amanda a respins propunerea lui Charles, invocând strălucirea reflectoarelor regale.

Anna Wallace

După ce a depășit vârsta de 30 de ani, Charles nu s-a descurajat și a cerut-o în căsătorie pe Anna Wallace, fiica unui proprietar scoțian.

În cartea The Ducess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets, autoarea Jessica Jayne a susținut că Anna a rupt relația lor în timpul petrecerii de 80 de ani a Reginei Mame, deoarece Charles a ignorat-o toată seara.

Cu toate acestea, în cartea sa din 2017, ducesa Junor a declarat că cei doi s-au despărțit de fapt din cauza relației prințului cu Camilla.

„Charles a dus-o la două baluri succesive și apoi a dansat cu Camilla în cea mai mare parte a ambelor seri”, a scris Junor. Anna l-a părăsit spunând: „Nimeni nu mă tratează așa, nici măcar tu”.

Cuplul tocmai se despărțise când Charles a cunoscut-o pe Diana în vara anului 1980.

Lady Diana Spencer

Diana și Prințul Charles s-au cunoscut inițial prin intermediul surorii ei mai mari, Sarah, în 1977, când ea avea doar 16 ani, iar el 28.

Amintindu-și prima lor întâlnire, Charles a spus într-un interviu realizat în 1981 că „își amintește de o tânără de 16 ani foarte veselă, amuzantă și atractivă”.

Cei doi s-au întâlnit în 1980, la un an după asasinarea lui Lord Mountbatten.

Curând a devenit evident că Charles o considera pe Lady Diana Spencer ca mireasă a lui când a fost invitată să petreacă ceva timp cu familia regală la Balmoral în noiembrie 1980, iar în februarie 1981, cuplul și-a anunțat logodna.

După șase luni, s-au căsătorit într-o ceremonie fastuoasă la Westminster Abbey, descrisă de mulți drept „nunta secolului”. Cuplul a avut doi copii – William și Harry – dar cu toate acestea, relația lor nu a mers.

În 1986, Charles a început o aventură cu Camilla Parker Bowles, potrivit lui Dimbleby, în timp ce Diana a recunoscut și ea că i-a fost infidelă având o relație cu James Hewitt – un fost ofițer de cavalerie din armata britanică.

Șase ani mai târziu, premierul de atunci John Major a anunțat că Charles și Diana se despart și divorțul lor a fost finalizat în 1996.

Doar un an mai târziu, Diana a murit într-un accident de mașină la Paris, alături de partenerul ei, Dodi Fayed, și de șoferul lor, Henri Paul.