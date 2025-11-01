Cum a ajuns un fost episcop mormon agent de influență al Rusiei în Europa. Omul lui Nigel Farage, acuzat că a luat bani de la Kremlin

Nigel Farage și Natjan Gill, în Parlamentul European înainte ca Marea Britanie să iasă din UE.FOTO:X/@garethaethwy

Pentru majoritatea celor care l-au cunoscut, Nathan Gill era un politician discret, dar impunător. Cu cei 1,93 m ai săi – adesea înălțat și mai mult de cizmele sale western –, fostul lider al Reform UK în Țara Galilor domina mai degrabă prin prezență fizică decât prin profil politic.

Membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și adept al abstinenței, Gill fusese considerat o figură atipică în rândul formațiunilor conduse de Nigel Farage. Dar imaginea sa s-a prăbușit spectaculos: luna aceasta, Gill urmează să fie condamnat de Old Bailey (Curtea Penală Centrală din Anglia și Țara Galilor), după ce a pledat vinovat pentru primirea de mită în schimbul unor intervenții favorabile Rusiei în plenul Parlamentului European.

Este o cădere aproape fără precedent în politica britanică modernă – comparabilă, spun unii, doar cu cazul lui John Stonehouse, fost deputat laburist recrutat ca spion de serviciile cehoslovace în anii ’60, scrie The Guardian.

O conexiune descoperită de FBI

Declinul lui Gill a început în iulie 2021, pe aeroportul Dulles din Washington. Agenți ai FBI l-au reținut atunci pe Oleg Voloșin, un politician ucrainean pro-Kremlin, apropiat de oligarhul Viktor Medvedciuk – prieten de lungă durată al lui Vladimir Putin.

Ads

La momentul respectiv, Medvedciuk era acuzat de trădare, iar canalele sale de televiziune, folosite pentru a transmite propagandă rusă, fuseseră deja suspendate de Kiev.

În urma percheziției telefonului lui Voloșin, anchetatorii americani au descoperit mesaje WhatsApp care sugerau că acesta îi plătea sume de bani lui Nathan Gill. Voloșin a fost eliberat după trei ore de interogatoriu, dar ulterior el și Medvedciuk au fost desemnați de SUA drept agenți implicați într-un complot al Kremlinului pentru instalarea unui guvern-marionetă la Kiev.

Două luni mai târziu, în septembrie 2021, poliția antiteroristă britanică l-a arestat pe Gill pe aeroportul din Manchester.

Declarații plătite și „cadouri de Crăciun”

Potrivit procurorilor, Gill ar fi acceptat bani în cel puțin opt ocazii pentru a face declarații publice favorabile Rusiei – în Parlamentul European sau în interviuri de presă. Mesajele dintre el și Voloșin se refereau la plăți mascate sub denumiri precum „cadouri de Crăciun” sau „vederi poștale”.

Ads

Sumele totale depășeau 10.000 de lire sterline. Deși discursurile sale păreau, la prima vedere, moderate, ele au fost considerate parte dintr-o campanie subtilă de propagandă menită să prezinte Ucraina ca un stat represiv și instabil.

Voloșin, care se află acum la Moscova și nu poate fi extrădat, a negat toate acuzațiile, susținând că plățile erau „onorarii pentru apariții media” și că Gill ar fi fost „victima unei conspirații geopolitice”.

Umbra Kremlinului la Bruxelles

Cazul a ridicat întrebări incomode despre eforturile Rusiei de a-și cultiva contacte în politica britanică.

În 2018, Gill a vizitat Ucraina alături de alți eurodeputați UKIP, David Coburn și Jonathan Arnott. Cei trei au apărut la televiziunea 112 Ukraine – un canal afiliat lui Medvedciuk – și, ulterior, au rostit în Parlamentul European discursuri care reluau teme similare.

Potrivit procurorilor, Gill primise un text de la Voloșin cu patru zile înaintea intervenției sale. Deși nu există dovezi că Arnott sau Coburn ar fi primit bani, ancheta a scos la iveală că deplasarea lor fusese plătită de o organizație-fantomă, folosită ca paravan de serviciile secrete ruse.

Ads

Legături care duc spre Farage

Nigel Farage, liderul Reform UK, a încercat să se distanțeze de Gill, numindu-l „un caz izolat”. Totuși, mai multe surse au confirmat că, la Bruxelles, cei doi colaborau îndeaproape, având birouri alăturate.

Fotografii din 2018 arată că Farage s-a întâlnit cu soția lui Voloșin, jurnalista Nadia Sass, în fața Parlamentului European. Echipa lui Farage afirmă că acesta „nu a avut nicio cunoștință” de activitățile ilegale ale lui Gill.

În acea perioadă, însă, serviciile britanice avertizau deja parlamentarii de la Westminster asupra tentativelor lui Voloșin de a influența politicieni în favoarea Rusiei.

Nathan Gill a recunoscut opt capete de acuzare pentru luare de mită între decembrie 2018 și iulie 2019.

Fost episcop mormon și om de afaceri, Gill își construise cariera politică în Țara Galilor, ajungând în 2014 eurodeputat UKIP. Afacerile familiei sale, care administrau cămine de îngrijire, se prăbușiseră după criza financiară din 2008, lăsând datorii de peste 100.000 de lire.

Ads

Colegii din Parlamentul European îl descriu acum ca pe o „țintă vulnerabilă” pentru influențele străine.

„E o poveste tragică”, spune Alex Phillips, fostă consilieră media a lui Gill. „A fost exploatat într-un moment de slăbiciune. Nu cred că înțelegea pe deplin în ce se implică.”

Pe măsură ce se apropie sentința, cazul Gill ridică întrebări mai ample despre vulnerabilitatea democrațiilor occidentale la influența externă.

Pentru Reform UK și pentru Nigel Farage, scandalul lasă o pată greu de șters. Pentru Nathan Gill, însă, prăbușirea este totală – de la amvonul bisericii la băncile tribunalului, într-o poveste despre bani, influență și puterea corupătoare a geopoliticii, notează The Guardian.

Ads