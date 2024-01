Un tun laser britanic în valoare de 140 de milioane de lire sterline a distrus drone în cadrul unor noi teste cu această armă antirachetă din era spațială.

Formidabilul prototip al armei, denumită "DragonFire", a fost lansat într-un poligon din Scoția. Fiecare foc costă doar 10 lire sterline, scrie The Sun.

Arma - concepută pentru a doborî rachete, avioane, drone și chiar sateliți cu o "precizie perfectă" - a costat peste 140 de milioane de lire sterline.

Dar Laboratorul de Știință și Tehnologie a Apărării (DSTL) a spus că pentru a trage un foc costă doar 10 lire sterline, ceea ce înseamnă că milioane de lire s-ar putea economisi în conflicte viitoare.

Se speră că arma ar putea înlocui rachetele de mai multe milioane de lire sterline, cum ar fi sistemul Sea Viper al Marinei Regale, folosit împotriva dronelor și rachetelor rebelilor Houthi trase peste Marea Roșie.

Fasciculul laser foarte concentrat poate lovi o țintă de mărimea unei monede de la mai mult de un kilometru distanță - și folosește oglinzi pentru a concentra căldura într-un anumit punct.

DSTL, cu sediul în Wiltshire, a declarat că distruge țintele cu viteza luminii.

"Fasciculul său intens de lumină" poate tăia ținte și poate exploda focoase de rachete.

Tunul cu laser a fost testat pentru prima dată în noiembrie 2022 - când a fost distrusă o dronă de la o distanță de peste trei kilometri.

Acest test înseamnă că planurile pentru laserul de luptă pot fi accelerate pentru a fi utilizate împotriva amenințărilor în creștere din întreaga lume.

Ministrul britanic al Apărării Grant Shapps a numit noul laser drept „de ultimă generație” și a spus că armele ca acesta vor ajuta la „revoluționarea spațiului de luptă”.

„Tragerea cu acest laser timp de 10 secunde este echivalentul costului utilizării unui încălzitor obișnuit pentru doar o oră și, prin urmare, are potențialul de a fi o alternativă pe termen lung, cu costuri reduse, la anumite sarcini pe care le îndeplinesc în prezent rachetele. Costul de operare a laserului este de obicei mai mic de 10 lire per tragere,” a precizat SSTL, citat de The Sun.

Creatorii săi s-au străduit să producă un laser super fierbinte fără a arde arma care l-a tras.

De asemenea, ei se temeau că laserul are o rază de acțiune potențial nelimitată, astfel încât ar putea lovi avioane, sateliți sau resturi spațiale atunci când este lansat - dar Shapps a lăudat capacitatea sa de a reduce riscul de daune colaterale.

„Acest tip de armament de ultimă oră are potențialul de a revoluționa spațiul de luptă prin reducerea dependenței de muniția scumpă, reducând în același timp și riscul de daune colaterale. Investițiile cu partenerii din industrie în tehnologii avansate precum DragonFire sunt cruciale într-o lume extrem de disputată, ajutându-ne să menținem avantajul de a câștiga bătălia și să păstrăm națiunea în siguranță," a spus Shapps.