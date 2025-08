Londra plătește pentru a reintra în cercul european al apărării. Prețul accesului la fondul SAFE

Marea Britanie va trebui să plătească Uniunii Europene un procent din valoarea oricărui contract de armament adjudecat de companii britanice prin intermediul noului fond european de apărare, un mecanism conceput la Bruxelles pentru a întări capacitățile militare ale continentului în fața amenințării tot mai pronunțate venite dinspre Rusia, scrie Financial Times.

Inițiativa – intitulată SAFE (Security Action for Europe) – este un fond estimat la 150 de miliarde de euro și face parte dintr-o arhitectură mai largă a Uniunii Europene, care urmărește să mobilizeze până la 800 de miliarde de euro în cheltuieli de apărare până în 2030. Londra, aflată în plin proces de recalibrare a relației cu Bruxelles-ul, a semnalat încă din mai, prin vocea premierului Keir Starmer, că dorește să participe.

„Este o oportunitate pentru industria noastră de apărare și pentru locurile de muncă din Regatul Unit”, declara atunci Starmer, într-un discurs care marca o ruptură simbolică de retorica izolaționistă post-Brexit.

Cât costă reintegrarea în „clubul” european?

Accesul la fondul SAFE nu va fi gratuit. Potrivit diplomaților citați de FT, Marea Britanie va fi nevoită să ramburseze Bruxelles-ului o parte din valoarea proiectelor câștigate de companiile britanice, sub forma unei contribuții proporționale. Justificarea este simplă: dacă o firmă din Regatul Unit beneficiază de bani europeni pentru a produce drone sau sisteme de apărare antirachetă, atunci guvernul britanic trebuie să „compenseze” acest avantaj economic.

„În regulamentul SAFE se precizează clar că trebuie să existe un echilibru corect între contribuții și beneficii, inclusiv în cazul țărilor terțe”, a spus unul dintre diplomați.

Acest mecanism – prin care se impune o taxă de acces pe baza avantajului economic obținut – ar urma să se aplice și altor state terțe precum Canada sau Elveția, în cazul în care industriile lor vor dori să participe la licitații SAFE.

Care sunt condițiile tehnice?

Pentru ca un produs britanic de apărare să fie eligibil, cel puțin 65% din valoarea componentelor sale trebuie să provină din state membre SAFE – un club lărgit care, pe lângă UE, include și Ucraina, Norvegia, Elveția, Islanda, Liechtenstein și alte țări terțe care urmează să semneze acorduri specifice.

Acordul-cadru politic între Londra și Bruxelles a fost semnat deja în mai, în cadrul unui summit simbolic ce a marcat o aparentă „normalizare” a relațiilor bilaterale. Urmează însă semnarea unui acord tehnic, care va permite participarea efectivă a Regatului Unit în schema SAFE. Negocierile privind acest al doilea acord sunt în plină desfășurare, iar surse diplomatice afirmă că Franța joacă un rol-cheie în definirea mandatului european de negociere, descriind atmosfera drept „delicată”.

SAFE – un instrument de integrare militară mascată?

Fondul SAFE are un obiectiv declarat: să accelereze achizițiile comune de armament între statele membre și partenere, să evite fragmentarea industrială și să reducă prețurile prin cerere agregată. Dar are și o miză politică majoră: reconstrucția unei arhitecturi de apărare europene în care Bruxelles-ul are un rol central – cu sau fără NATO.

Țările interesate trebuie să depună cererile de finanțare până la 29 iulie, urmând ca proiectele – care pot fi realizate doar în parteneriat cu un alt membru SAFE – să fie aprobate de Comisia Europeană până la sfârșitul lunii noiembrie.

Participarea britanică va necesita totodată alocări directe din bugetul național. SAFE nu oferă granturi gratuite, ci împrumuturi favorabile, pentru cofinanțarea unor achiziții comune. Așadar, costurile rămân semnificative, dar Londra mizează pe accesul la o piață largă și pe reanclanșarea unor parteneriate industriale cu Europa continentală.

Umbrele Moscovei și presiunile Washingtonului

Declanșarea agresiunii ruse în Ucraina a determinat o reconfigurare profundă a percepției europene asupra propriei securități. Iar mesajele venite de la fostul președinte american Donald Trump, care a cerut Europei „să se apere singură”, au accentuat ideea că dependența de SUA nu mai poate fi un pilon suficient.

În acest context, SAFE este văzut de unii oficiali ca o etapă preliminară spre autonomia strategică europeană. Dar alții avertizează că, în lipsa unei viziuni comune și a unei politici externe coerente, astfel de mecanisme riscă să fie mai degrabă simbolice decât eficiente.

Pentru Londra, însă, participarea la fond ar putea reprezenta o cale de a-și reconstrui influența militară și industrială pe continent, în pofida Brexitului. Doar că, așa cum o arată negocierile în curs, reintrarea în cercul decizional european vine cu un preț – și nu doar financiar.

