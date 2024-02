Cele mai bine plătite meserii din Marea Britanie pentru care nu ai nevoie de o diplomă pentru a lucra

Meseriile de sudor, zidar sau schelar pot primi adesea salarii uriașe în Marea Britanie atunci când dobândesc experiență valoroasă.

Aceste locuri de muncă pot solicita lucrătorilor să obțină calificări, dar adesea nu este necesară o diplomă universitară, scrie Daily Mail.

Cea mai bine plătită meserie fără a fi nevoie de o diplomă universitară este cea de sudor. Salariul de pornire al unui sudor este de 24.000 de lire sterline pe an, dar acesta poate ajunge la 45.000 de lire sterline pe an dacă are experiență.

Sudorii, care se pot aștepta să lucreze între 42 și 46 de ore pe săptămână, pot obține un loc de muncă prin cursuri universitare, ucenicie, aplică direct sau parcurgând cursuri de specialitate organizate de un furnizor privat de formare.

De asemenea, un inginer de pompe de căldură este plătit cu 45.000 de lire sterline pe an pentru o muncă între 35 și 43 de ore pe săptămână.

Bine plătiți sunt și tehnicienii de service în domeniul gazelor, inginerii de încălzire și ventilație sau instalatorii. Nu aveți nevoie de o diplomă, dar puteți obține acest loc de muncă și dacă ați urmat o facultate sau prin ucenicie.

Alte meserii atractive pentru cei care nu intenționează să meargă la universitate este cea de electrician, care poate primi 42.000 de lire sterline pe an dacă are experiență.

Serviciul britanic de Cariere afirmă că electricienii pot primi un loc de muncă dacă au urmat o facultate, ucenicie, acreditarea sau aplicarea directă.

Mai aveți nevoie de experiență practică la locul de muncă pentru a deveni pe deplin calificat.

Cu experiență, ai putea deveni inginer proiectant, șef de șantier sau manager de proiect și chiar poți să-ți înființezi propria afacere.

Meseria de zidar, instalator și schelar se plătește și cu 40.000 de lire sterline pe an și poți profesa fără a fi nevoie de o diplomă.

Un tâmplar cu experiență poate câștiga în jur de 38.000 de lire sterline pe an, în timp meseriaș de acoperișuri poate câștiga în jur de 35.000 de lire sterline pe an.

Daily Mail a descoperit că cel mai bine plătit loc de muncă este ca expert în construcții, unde lucrătorii cu experiență pot câștiga până la 70.000 de lire sterline pe an.