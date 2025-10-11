Ziua în care Margaret Thatcher a fost la un pas de moarte: incidentul aviatic din 1984 care a rămas necunoscut publicului

Cu doar câteva zile înainte de Crăciunul anului 1984, un zgomot puternic, înăbușit de o ceață densă, a tulburat liniștea de la baza aeriană Andrews, în apropiere de Washington D.C. Era momentul în care viața premierului britanic Margaret Thatcher a fost la un pas să se sfârșească într-o minge de foc, scrie The Sun.

Oficiali de rang înalt, printre care secretarul de stat american George Shultz și ambasadorul britanic Sir Oliver Wright, se pregăteau să îl întâmpine pe prim-ministrul britanic, aflat într-o vizită oficială pentru un summit festiv cu președintele Ronald Reagan la reședința prezidențială de la Camp David.

Aeronava RAF VC-10, parte a flotei regale folosite ocazional și pentru transportul reginei, transporta membri ai echipei de la Downing Street, jurnaliști și demnitari britanici. Era 22 decembrie, iar Margaret Thatcher se întorcea din China, unde purtase discuții dificile cu liderul comunist Deng Xiaoping privind viitorul Hong Kongului.

Cu câteva ore mai devreme, ea fusese în negocieri tensionate cu președintele Partidului Comunist, Deng Xiaoping, și încă era marcată de folosirea frecventă de către Deng a unei scuipătoare lângă picioarele ei.

Doamna de Fier, încă îngrijorată de rezultat, aștepta cu nerăbdare să petreacă timp cu președintele Reagan și soția sa, Nancy.

Ads

Avionul VC-10 începuse coborârea, pe fondul unei ceți groase, pentru a treia încercare de aterizare în ceață, după un zbor de 20 de ore din Guam, în Pacificul de Vest.

După un zbor lung de peste 20 de ore deasupra Pacificului de Vest, avionul se pregătea să aterizeze — la a treia încercare — pe fondul unei ceți groase. În ultimul moment, pilotul a întrerupt manevra de coborâre și a ridicat brusc botul aeronavei. Coada avionului a atins vârfurile copacilor, iar tăvile și cărucioarele de catering au fost aruncate prin cabină.

Câțiva metri mai jos și nu ar fi existat supraviețuitori.

VC-10 a fost deviat spre aeroportul Dulles, în timp ce delegația americană a fost nevoită să traverseze în grabă Washingtonul, sub escortă, pentru a ajunge la noua destinație. La aterizare, echipajul a constatat că avionul adusese cu el un „suvenir” neașteptat — vârful unui brad rupt, prins în coadă.

Ads

Premierul britanic a refuzat orice acțiune disciplinară împotriva pilotului, pe care l-a felicitat pentru profesionalismul său. Înainte de a părăsi aeronava, i-a înmânat un bilet cu un număr de telefon, spunându-i: „Dacă apar probleme, sunați aici.”

Era a doua oară în doar două luni când Margaret Thatcher scăpa de moarte — prima fiind atentatul IRA de la hotelul Grand din Brighton, în octombrie 1984.

Moștenirea Doamnei de Fier

Luni se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Margaret Thatcher, considerată de mulți drept cel mai influent premier britanic al secolului XX. Cunoscută pentru stilul său intransigent și pentru reformele economice radicale, Thatcher a transformat profund viața politică și economică a Regatului Unit.

Deși figura ei rămâne controversată, respectul pentru „Doamna de Fier” a crescut odată cu trecerea timpului. Actualul ministru de interne, Shabana Mahmood, i-a adus un omagiu public, iar lideri precum Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, sau noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, s-au declarat inspirați de ea.

Ads

Chiar și liderul laburist Sir Keir Starmer, într-o încercare de a atrage electoratul conservator, a recunoscut importanța moștenirii sale — deși, potrivit presei britanice, a îndepărtat portretul ei imediat după ce a ajuns la Downing Street.

O personalitate complexă

Margaret Thatcher era cunoscută pentru disciplina și autocontrolul său. Rareori zâmbea în public, temându-se ca gestul să fie interpretat ca un semn de slăbiciune. Dar își folosea cu inteligență prezența și feminitatea în mediul politic dominat de bărbați.

În Ungaria comunistă, a impresionat garda de onoare apărând în cizme până la genunchi și o pălărie de blană. Fostul președinte francez François Mitterrand a remarcat, fascinat, că „avea ochii lui Marilyn Monroe și buzele lui Caligula”.

Imaginea de lider ferm și hotărât a fost construită cu atenție, sprijinită de o echipă de consilieri influenți — între care Sir Keith Joseph, strategul de imagine Tim Bell și specialistul în comunicare Gordon Reece, care i-a recomandat să își modifice vocea într-un ton mai calm și mai grav.

Ads

Sub conducerea sa, guvernul britanic a implementat reforme economice liberale, a înfruntat sindicatele puternice și a redobândit statutul de putere globală. Când a fost înlăturată în 1990 de propriii colegi de partid, mulți au considerat că sfârșitul său politic a marcat și încheierea unei ere.

Ecouri politice și moștenirea contemporană

În prezent, în interiorul Partidului Conservator există apeluri simbolice la „revenirea spiritului Thatcher”. La ultima conferință a partidului, au fost expuse manechine îmbrăcate în celebra vestimentație a „Doamnei de Fier”, ca omagiu adus liderului care a redefinit politica britanică.

Actuali și foști politicieni continuă să invoce „cele trei reguli de aur” ale lui Thatcher — apărare puternică, economie solidă și ordine publică fermă — ca fundament al unei guvernări stabile.

Pentru mulți, Margaret Thatcher rămâne un reper: un lider care a condus cu convingere, disciplină și o viziune neclintită asupra rolului Marii Britanii în lume.

Ads