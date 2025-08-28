Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 10:34
Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu FOTO: Captură video/Facebook/Președinția Republicii Moldova

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a spus miercuri, 27 august, că Regatul Unit va apăra Republica Moldova de amenințarea interferenței ruse.

David Lammy a transmis un mesaj miercuri, de Ziua Independenței Republicii Moldova, când s-au împlinit 34 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică, transmite EFE, potrivit Agerpres.

„Poporul Moldovei a făcut o alegere clară în favoarea libertății, democrației și independenței. Îi vom sprijini întotdeauna și îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului”, a spus David Lammy pe X.

Republica Moldova traversează un moment decisiv pe fundalul războiului din Ucraina și cu doar o lună înaintea alegerilor legislative, care vor decide direcția viitoare a țării.

Miercuri, 27 august, la Chișinău au fost prezenți și președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk.

Cei trei lideri europeni și-au reafirmat sprijinul față de Republica Moldova, în fața presiunilor Rusiei și pentru parcursul său european. Macron, Merz și Tusk au susținut mesaje în limba română în cadrul ceremoniei dedicate Zilei Independenței.

De asemenea, și Ministerul de Externe britanic a marcat aniversarea Declarației de Independență din anul 1991, numind Republica Moldova „partener” al Regatului Unit în mai multe domenii, „inclusiv în lupta împotriva agresiunii, interferenței și amenințărilor rusești”.

„Regatul Unit este mândru să sprijine Moldova ca o națiune puternică, suverană și europeană”, a scris instituția.

