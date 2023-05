Trei tinere care fac parte din asociația Animal Rising au furat trei miei de pe una din proprietățile deținute de Regele Charles al III-lea, relatează AFP.

Cele trei au anunțat că au intrat miercuri seară pe domeniul Sandringham, din comitatul englez Norfolk, și au luat animalele pentru a le salva. Tinerele au declarat că prin acțiunea lor au vrut să denunțe creşterea animalelor în scopuri alimentare.

Una dintre activiste a spus că le-au oferit mieilor ”o viaţă în libertate”, salvându-i de abator.

As a nation of animal lovers, how can we justify harming gentle babies? Actions like this are often laced with both joy and grief. We are celebrating newfound freedom while grieving for the hundreds of lives left behind.

