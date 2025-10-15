Dronă iraniană, expusă în Parlamentul britanic. „Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri hibride”

Un model de dronă kamikaze Shahed-136, utilizată de Rusia în conflictul din Ucraina, a fost expus în această săptămână în incinta Parlamentului britanic, într-un gest simbolic menit să atragă atenția asupra vulnerabilităților din apărarea aeriană europeană, scrie The Sun.

Drona, de fabricație iraniană, a fost doborâtă în Ucraina și a fost pusă la dispoziția autorităților britanice de organizația United Against Nuclear Iran (UANI). Este pentru prima dată când un astfel de dispozitiv este prezentat public într-o instituție oficială din Europa.

Avertismente privind posibile atacuri asupra spațiului aerian britanic

Potrivit fostului ministru britanic al securității, Tom Tugendhat, prezent la eveniment, guvernul Regatului Unit este deja angajat în pregătirea unui răspuns adecvat față de potențialele riscuri. El atrage atenția că aceste sisteme nu vizează doar Ucraina sau Polonia, ci reprezintă un instrument de intimidare la adresa întregii Europe.

„Unul dintre purtătorii de cuvânt ai regimului de la Teheran a declarat explicit că scopul dezvoltării acestor arme este să amenințe continentul european. Trebuie să ne asigurăm că spațiul nostru aerian este protejat”, a afirmat Tugendhat.

Un precedent îngrijorător: incidente repetate în spațiul aerian al NATO

În ultima lună, drone provenite din Federația Rusă au încălcat spațiul aerian polonez, într-un incident pe care oficialii de la Varșovia nu îl consideră întâmplător. Radek Sikorski, ministrul de externe și vicepremier al Poloniei, a atras atenția că această breșă evidențiază lipsuri majore în arhitectura de apărare aeriană europeană.

„Răspunsul a fost, într-adevăr, rapid – unele dintre drone au fost interceptate de avioane F-35. Dar această soluție este costisitoare și nesustenabilă în fața unui val de atacuri constante, precum cele cu care se confruntă Ucraina”, a declarat oficialul polonez.

Sikorski a subliniat că statele membre NATO trebuie să învețe din experiența Ucrainei și să investească în sisteme de apărare mai eficiente și mai accesibile.

Shahed-136 – o armă de uz masiv, la costuri reduse

Shahed-136 este una dintre cele mai utilizate arme de către forțele ruse în războiul contra Ucrainei, datorită costului relativ scăzut – aproximativ 38.000 de lire sterline per unitate – și capacității de a lovi ținte la distanță de până la 2.500 km. Comparativ, un singur proiectil de croazieră Iskander poate costa de până la 40 de ori mai mult.

Din 2023 până în prezent, Rusia a lansat peste 38.000 de astfel de drone asupra Ucrainei, țintind atât infrastructura militară, cât și obiective civile.

Inițial, Iranul ar fi livrat Moscovei aproximativ 6.000 de drone, înainte de a transfera tehnologia necesară pentru producția locală în Federația Rusă.

Amenințarea unei strategii hibride

Într-un interviu recent, Mohammad-Javad Larijani, apropiat al liderului suprem iranian, a sugerat că aceste arme ar putea fi folosite împotriva capitalelor europene: „Este foarte posibil ca, într-un viitor apropiat, cinci drone să lovească un oraș european”, a afirmat el.

De altfel, Iranul este de mai mulți ani un actor-cheie în furnizarea de armament pentru diverse grupări susținute în Orientul Mijlociu, inclusiv Hamas și Hezbollah. În contextul parteneriatului militar tot mai strâns cu Federația Rusă, oficialii occidentali privesc această relație cu o îngrijorare crescândă.

Reacții politice și apeluri la consolidarea apărării

Parlamentari britanici, printre care Sir Liam Fox și Penny Mordaunt, au cerut guvernului să accelereze reformele în domeniul apărării aeriene. În opinia lor, este esențial ca Regatul Unit să-și întărească rapid capacitățile de apărare pentru a contracara potențiale amenințări din partea regimului Putin.

Expunerea dronei Shahed-136 în inima democrației britanice nu este doar un gest simbolic, ci un semnal clar că frontul războiului hibrid se extinde dincolo de Ucraina. Rămâne de văzut dacă Europa va reuși să răspundă unitar și eficient acestei amenințări care nu mai poate fi ignorată, notează The Sun.

