Premierul Marii Britanii sugerează că țara sa ar putea părăsi CEDO. Planul blocat care a provocat iritare VIDEO

Premierul britanic Rishi Sunak a afirmat că controlul imigraţiei este mai important decât „apartenenţa la o instanţă străină”, în cel mai puternic indiciu de până acum că ar putea susţine părăsirea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), relatează DPA.

Într-un interviu acordat miercuri, 3 aprilie, Sunak şi-a apărat abordarea privind gestionarea ambarcaţiunilor mici care traversează Canalul Mânecii, dar a indicat că ar fi dispus să părăsească CEDO dacă aceasta îi blochează planul de azil Rwanda.

„Cred că toate planurile sunt conforme cu toate obligaţiile noastre internaţionale, inclusiv CEDO, dar cred că securitatea frontierelor şi asigurarea faptului că putem controla migraţia ilegală sunt mai importante decât apartenenţa la o instanţă străină, deoarece ele sunt fundamentale pentru suveranitatea noastră ca ţară”, a declarat prim-ministrul pentru programul Never Mind The Ballots al The Sun.

Membrii conservatori de dreapta ai Parlamentului, inclusiv fostul ministru de interne Suella Braverman, au făcut anterior presiuni pentru ca Marea Britanie să părăsească CEDO, temându-se că prevederile sale ar putea împiedica deportarea solicitanţilor de azil în Rwanda.

Rishi Sunak confirms that he aims to leave the ECHR to get his illegal Rwanda scheme through.

But of course it has nothing to do with Rwanda or 'illegal migration'.

It is taking all your rights away, so he can do whatever he likes. pic.twitter.com/L81SRHQfSK