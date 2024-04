Palatul Buckingham va fi păzit de soldați francezi, pentru prima dată în istorie

Pentru prima dată în istorie, Palatul Buckingham va fi păzit de trupele franceze, într-un exercițiu aprobat de Regele Charles pentru a marca 120 de ani de relații de prietenie.

În aprilie 1904, între Regatul Unit și Republica Franceză a fost decis un acord cunoscut sub numele de Entente Cordiale, care a soluționat o serie de chestiuni controversate și a îmbunătățit relațiile anglo-franceze.

Pentru a marca această aniversare, trupele franceze vor păzi Palatul Buckingham la ceremonia de schimbare a gărzii de luni.

Curtea Palatului Buckingham va găzdui 32 de soldați francezi din Garda Republicană a Jandarmeriei Naționale, alături de 40 de gardieni de la Gărzile Scoțiene ale Companiei F pentru a defila împreună.

O schimbare similară a gărzii, la care va participa președintele Macron, va avea loc la Paris, în aceeași zi.

Șaisprezece soldați din cadrul Companiei 7 Coldstream Guards se vor alătura trupelor din Regimentul 1 de Gardă Republicain pentru a asigura Garda Prezidențială în afara Palatului Elysee, în ceea ce va fi primul exemplu de stat străin care păzește Reședința Prezidențială Franceză.

Vineri, trupele britanice și franceze au fost văzute repetând la Cazarma Wellington, care este locul în care stau cât timp sunt aici.

Cazarma Wellington este numită după Ducele de Wellington - liderul militar britanic care l-a învins pe Napoleon în bătălia de la Waterloo în 1815.

