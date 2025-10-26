Prințul Andrew, odată membru respectat al familiei regale britanice, trăiește de decenii într-un lux greu de imaginat, deși a fost ostracizat și nu are surse de venit clar vizibile. Și, totuși, palatele sale și viața opulentă nu par să sufere, scrie The Guardian.

Este una dintre marile enigme ale monarhiei moderne: cum reușește Andrew să-și finanțeze stilul de viață? Chiar și regele Charles pare să fie confuz în privința unor surse ale veniturilor fratelui său, în special în ceea ce privește întreținerea impunătoarei reședințe Royal Lodge, cu 30 de camere.

De ani de zile, prințul a reușit să-și țină afacerile financiare departe de ochii publicului, beneficiind atât de secretul tradițional al familiei Windsor, cât și de discreția relațiilor cu persoane extrem de bogate, în special străine. Dar scandalul legat de acuzațiile de abuz asupra lui Virginia Giuffre complică situația: luxul său ostentativ nu mai poate fi trecut cu vederea, iar transparența în privința banilor săi devine inevitabilă.

Premierul britanic susține necesitatea unei anchete

Publicul britanic, de regulă rezervat în criticile la adresa familiei regale, începe să vorbească. Keir Starmer susține necesitatea unei anchete mai clare asupra reședinței prințului, iar un comitet de parlamentari cere detalii suplimentare. Robert Jenrick, secretar de justiție în opoziția conservatoare, nu s-a sfiit să declare: „Este timpul ca prințul Andrew să se retragă în privat și să se întrețină singur. Și-a făcut de rușine numele, a făcut familia regală de râs, iar publicul s-a săturat de el.”

Venitul oficial al prințului Andrew este limitat la pensia militară, aproximativ 20.000 de lire pe an, insuficientă pentru a întreține Royal Lodge sau chalet-ul său din Elveția, achiziționat în 2014 pentru 18 milioane de lire. Lease-ul pentru Royal Lodge, obținut în 2003, presupune cheltuieli de renovare de 7,5 milioane de lire și obligația de a menține reședința în stare bună, altfel riscă evacuarea.

Mai mult, costul securității sale private este uriaș – 3 milioane de lire anual – după ce Charles a încetat să mai finanțeze protecția prințului.

Andrew a primit plăți oficiale din fonduri publice între 1978 și 2010. În 2011, guvernul condus de David Cameron a schimbat modul de finanțare al monarhiei, evitând publicarea sumelor primite de Andrew și alți membri ai familiei regale, pentru a scuti dezbateri „dureroase și tabloidizate” despre cheltuielile regale. Ultimul record oficial: 249.000 de lire anual, în 2010.

După 2019, când Andrew a renunțat la statutul de membru activ al familiei regale după dezastruoasa interviu BBC despre Jeffrey Epstein, el a continuat să primească o alocație anuală estimată la 1 milion de lire din averea privată a familiei Windsor. În prezent, însă, se spune că regele Charles a suspendat plata, dorind să-l convingă să trăiască mai modest.

După retragerea din marină, în 2001, Andrew s-a bucurat de popularitate pentru serviciul său militar și implicarea în războiul din Falklands. Dar ambițiile financiare ale prințului au depășit această bază. În calitate de reprezentant de comerț al guvernului britanic, oficial trebuia să promoveze afacerile britanice în străinătate. Totuși, au existat acuzații potrivit cărora ar fi folosit această poziție pentru câștiguri personale, construind relații cu persoane extrem de bogate și încheind afaceri profitabile pentru el însuși.

Cercetările independente, precum cele ale lui Andrew Lownie, autorul volumului Entitled: The Rise and Fall of the House of York, s-au lovit de obstacole guvernamentale repetate. „Este clar că s-au pus piedici în calea aflării adevărului despre Andrew. Trebuie să ne întrebăm de ce,” a declarat Lownie.

Relațiile prințului cu elitele internaționale sunt adesea tranzacționale și controversate

Acorduri dubioase, vacanțe cu persoane implicate în trafic de arme, contacte cu dictatori și afaceri în Kazahstan – toate acestea au contribuit la construirea unui stil de viață somptuos și la menținerea banilor în umbră.

În ciuda tuturor acestor controverse și pierderii poziției sale oficiale, Andrew continuă să exploreze oportunități financiare discrete, unele dintre ele dezvăluite ocazional în documente judiciare sau investigații jurnalistice. Investițiile private și moștenirile rămân misterioase, iar viitorul său financiar va depinde în mare măsură de cât de mult își va putea păstra statutul și de cât de mult va continua să profite de reputația sa regală, acum grav afectată.

