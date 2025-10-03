Prințul William, confesiune rară: „Voi aduce schimbări monarhiei când voi deveni rege”

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:17
Prințul William, confesiune rară: „Voi aduce schimbări monarhiei când voi deveni rege”
Prinţul William Foto: X/@KensingtonRoyal

O confesiune rară și neașteptat de sinceră vine din partea Prințului de Wales, care, într-un interviu difuzat recent de Apple TV+, a vorbit deschis despre viitorul său rol de suveran și despre modul în care își imaginează o monarhie adaptată vremurilor.

Departe de solemnitatea protocolului regal, Prințul William a apărut pe un scuter electric în curtea Castelului Windsor, unde l-a întâmpinat pe actorul canadian Eugene Levy, gazda emisiunii The Reluctant Traveller. Ce a urmat nu a fost o simplă conversație între două celebrități, ci un dialog care pare să fi fost una dintre cele mai deschise declarații publice ale moștenitorului coroanei britanice, relatează BBC.

„Cred că e sigur să spun că schimbarea e pe agenda mea,” a declarat William. „O schimbare în bine, pe care o îmbrățișez. Nu mi-e frică de ea — dimpotrivă, mă entuziasmează ideea de a putea aduce transformări. Nu radicale, dar necesare.”

Discuția, purtată în tonuri calme, cu pauze firești, s-a desfășurat pe fundalul impunătoarelor încăperi regale, dar și în spații mult mai intime — o plimbare prin grădinile castelului, însoțiți de câinele familiei, Orla, și chiar o oprire la pub-ul local Two Brewers, unde Prințul a preferat un pahar de cidru dulce, iar Levy — o halbă de Guinness.

Pe parcurs, William a vorbit cu o sinceritate dezarmantă despre tensiunile vieții de familie, despre presiunea istoriei și despre responsabilitatea de a proteja ceea ce contează cu adevărat: echilibrul interior și binele copiilor săi.

„Istoria poate fi o povară dacă nu e gestionată cu înțelepciune”

„Istoria poate fi o povară dacă nu e gestionată cu înțelepciune,” a spus el. „Te poate sufoca. De aceea cred că trebuie să trăim în prezent și să ne întrebăm sincer dacă ceea ce păstrăm din trecut ne mai servește și azi.”

Este poate cea mai clară exprimare de până acum a viziunii unui viitor rege care pare să înțeleagă, din interior, mecanismele unei instituții milenare — și, în același timp, limitele acesteia.

În dialogul său cu Levy, William a atins și un subiect extrem de personal: greutățile ultimului an, în care atât tatăl său, Regele Charles al III-lea, cât și soția sa, Prințesa Catherine, au fost diagnosticați cu cancer.

„Lucrurile care țin de familie mă copleșesc. Grijile, stresul — simt că mă apasă mai mult decât orice altceva,” a mărturisit el. Și a adăugat: „Încercăm să le oferim copiilor noștri siguranța de care au nevoie. Suntem o familie deschisă, vorbim despre ce ne doare, dar mereu rămâne incertitudinea efectelor.”

Fără a intra în detalii despre relația cu fratele său, Prințul Harry, William a făcut totuși o aluzie clară la traumele comune ale copilăriei lor.

„Sper din tot sufletul să nu ne întoarcem la practicile trecutului, în care am crescut eu și Harry. Voi face tot ce-mi stă în putere să evit ca istoria să se repete.”

În finalul interviului, cu o notă de reflecție rară, William a vorbit despre dorința de a construi un viitor în care fiul său să poată trăi cu mândrie și sens.

„Viața ne pune la încercare. Ce contează este cum trecem prin aceste provocări și ce învățăm din ele. Sunt extrem de mândru de soția mea, de tatăl meu și de cât de bine s-au descurcat copiii în tot acest an dificil.”

