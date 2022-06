Ce se întâmplă cu aviația civilă din Marea Britanie. Haos pe toate aeroporturile mari, sute de zboruri anulate, cozi infernale

Aeroporturile din Marea Britanie se confruntă cu un coșmar în ultima perioadă, în contextul în care British Airways și easyJet au anulat peste 150 de zboruri din Manchester, Heathrow, Stansted, Birmingham, Leeds Bradford și Bristol.

Britanicii se confruntă cu cozi de trei ore la aceste aeroporturi mari din Marea Britanie. Haosul continuu vine în momentul în care secretarul pentru transport, Grant Shapps, cere o întâlnire cu șefii aviației pentru a afla „ce a mers prost”, deoarece milioane de oameni se confruntă cu întârzieri.

Călătorii care se întorceau în Marea Britanie și cei care încercau să plece s-au confruntat sâmbătă, 4 iunie, cu o altă zi de perturbări și întârzieri mari. 25 de plecări și 22 de sosiri de pe aeroportul Gatwick au fost anulate, afectând cel puțin 7.000 de pasageri, potrvit The Guardian.

Un purtător de cuvânt de la Gatwick a spus că întreruperea a fost în mare parte din cauza curselor de plecare anulate, care evident nu au făcut zboruri de retur.

„Vremea proastă din Europa înseamnă că au fost impuse restricții de control al traficului în spațiul aerian de pe tot continentul”, au spus reprezentanții aeroportului. „Acest lucru cauzează întârzieri și este motivul pentru unele dintre anulări. Multe aeroporturi din Marea Britanie vor fi afectate de acest lucru”.

Marea majoritate a anulărilor de la Gatwick au avut loc sâmbătă, inclusiv zborurile easyJet către și dinspre Amsterdam, Milano, Nisa și Sevilla. Zboruri ale British Airways și Wizz Air au fost, de asemenea, anulate.

Pe aeroportul din Bristol, unde pasagerii au fost fotografiați vineri așteptând la cozi descrise ca fiind îngrozitoare, easyJet a anulat zborurile către Berlin, Biarritz, Nisa și Praga.

