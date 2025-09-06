Întregul cabinet britanic a fost remaniat, după ce vicepremierul a fost nevoit să demisioneze în urma unui scandal fiscal. Premierul Starmer și laburiștii sunt tot mai slabi în sondaje

Şeful guvernului britanic Keir Starmer, aflat în dificultate pe mai multe fronturi, şi-a remaniat executivul vineri, 5 septembrie 2025, în urma demisiei vicepremierului său, Angela Rayner, implicată într-un scandal fiscal, relatează AFP.

Angela Rayner, care era şi ministru al Locuinţelor, a fost nevoită să părăsească guvernul şi funcţiile sale din cadrul Partidului Laburist, după ce a recunoscut că a plătit un impozit mai mic decât trebuia la achiziţionarea locuinţei sale.

În cadrul remanierii, ministrul britanic de Interne, Yvette Cooper, a fost numită la Ministerul de Externe, succedându-i lui David Lammy, care trece la Justiţie şi devine viceprim-ministru în locul Angelei Rayner.

Dosarul foarte sensibil al migraţiei îi revine lui Shabana Mahmood, care părăseşte Ministerul Justiţiei pentru Ministerul de Interne, în locul lui Yvette Cooper.

Aceste schimbări, care constau în principal într-o rocadă a portofoliilor ministeriale, intervin la mai bine de un an de la venirea la putere a laburiştilor, care se află în prezent în dificultate şi sunt depăşiţi în sondaje de partidul anti-imigraţie al lui Nigel Farage, Reform UK.

Demisia Angelei Rayner, viceprim-ministru şi ministru al Locuinţelor, figură a aripii stângi a Partidului Laburist şi până acum numărul doi al acestui partid, a fost o lovitură dură pentru Keir Starmer, obligându-l să accelereze ritmul. Ea a trebuit să părăsească guvernul şi funcţiile sale în cadrul Partidului Laburist după ce a recunoscut că a plătit un impozit mai mic atunci când şi-a cumpărat locuinţa.

Ads

Pe lângă cei trei, doisprezece miniştri şi-au schimbat funcţiile. Printre aceştia, Pat McFadden, ministrul responsabil cu supravegherea acţiunilor guvernului, preia portofoliul Muncii, iar Peter Kyle devine ministru al Comerţului. Sunt două funcţii cheie într-un moment în care guvernul se chinuie să relanseze activitatea economică. Ministrul Finanţelor, Rachel Reeves, criticată de luni de zile, şi-a păstrat însă funcţia.

Această reorganizare „profundă” este „un semn clar al faptului că premierul recunoaşte că rezultatele guvernului laburist în primul său an au fost nesatisfăcătoare”, a comentat pentru AFP Patrick Diamond, fost consilier la Downing Street. Dar „repercusiunile demisiei Angelei Rayner, în special alegerea unui nou vicepreşedinte al Partidului Laburist, ar putea crea noi turbulenţe”, a avertizat el.

Cazul Angelei Rayner, în vârstă de 45 de ani, a fost semnalat consilierului guvernamental pe probleme de etică, care vineri a ajuns la concluzia că ea „a încălcat codul” de conduită ministerială.

Ads

În scrisoarea de demisie adresată lui Keir Starmer, ea a spus că „regretă profund (propria) decizie de a nu fi solicitat consultanţă fiscală specializată suplimentară” şi că îşi asumă „întreaga responsabilitate pentru această greşeală”.

„Având în vedere concluziile şi impactul asupra familiei mele, am decis să demisionez”, a anunţat ea, după câteva zile de controverse şi o intensă mediatizare.

În scrisoarea prin care i-a acceptat demisia, Keir Starmer, „foarte întristat”, a asigurat-o pe Angela Rayner că va rămâne „o figură importantă” a Partidului Laburist.

Liderul opoziţiei conservatoare, Kemi Badenoch, s-a bucurat pe X că Angela Rayner „a plecat în sfârşit”, acuzându-l pe şeful guvernului de „slăbiciune” pentru că nu a acţionat imediat după primele dezvăluiri.

Liderul Reform UK, Nigel Farage, a criticat în cadrul conferinţei anuale a partidului său de la Birmingham un guvern „care, în ciuda tuturor promisiunilor sale de a aduce o politică nouă şi diferită, este la fel de rău, dacă nu chiar mai rău, decât cel care l-a precedat”.

Ads

Angela Rayner a dezvăluit miercuri că a plătit impozite mai mici decât ar fi trebuit după achiziţionarea în mai a unei locuinţe în Hove, o staţiune balneară din sudul Angliei. „Credeam că am făcut totul corect”, a asigurat ea miercuri într-un interviu acordat postului de televiziune Sky News. „Sunt distrusă pentru că am respectat întotdeauna regulile”, a adăugat ea.

Laurie Magnus, consilierul guvernamental pe probleme de etică, a considerat că ea a acţionat „cu bună-credinţă”, dar că trebuie să fie trasă la răspundere, ca orice contribuabil, pentru declaraţiile sale fiscale. Adesea ţinta mass-mediei conservatoare, Angela Rayner a părăsit şcoala fără a obţine o diplomă şi, la 16 ani, a devenit mamă singură. A descoperit sindicalismul, apoi politica, după ce a lucrat în domeniul social şi a urcat treptele ierarhiei în cadrul Partidului Laburist.

Guvernul britanic se confruntă cu o puternică scădere de popularitate şi cu neînţelegeri interne, într-un context bugetar dificil. La jumătatea lunii iulie, acesta s-a confruntat cu o revoltă a unei treimi dintre deputaţii laburişti care se opuneau reformei sale în domeniul protecţiei sociale şi a fost nevoit să dea înapoi pentru a evita o înfrângere umilitoare în Parlament.

Ads

It is a huge honour to serve as UK Foreign Secretary. From Russian aggression in Europe to the horrendous famine and conflict in Gaza - when UK diplomacy has never been more important. I look forward to representing and promoting British interests around the world. @FCDOGovUK pic.twitter.com/sV1o3COAFc — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) September 5, 2025

Ads