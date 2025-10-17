Românul care i-a incendiat casa lui Keir Starmer a ajuns în fața justiției britanice. A scăpat de acuzația de terorism FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 22:51
487 citiri
Românul care i-a incendiat casa lui Keir Starmer a ajuns în fața justiției britanice. A scăpat de acuzația de terorism FOTO
Românul care i-a incendiat casa lui Keir Starmer a ajuns în fața justiției britanice FOTO X/@RachelA1892

Un român și doi ucraineni au compărut vineri, 17 octombrie, în fața justiției britanice sub acuzația de implicare în incendierea, în luna mai a acestui an, a unor proprietăți având legătură cu premierul Keir Starmer, relatează AFP și Reuters.

Unul dintre incendii a vizat fosta reședință a liderului laburist din Kentish Town, în nordul Londrei, în noaptea de 11 spre 12 mai. Incendiul a provocat pagube la intrarea în imobil, unde Keir Starmer a locuit înainte de a se muta pe Downing Street nr. 10, în iulie 2024.

Cei trei bărbați sunt de asemenea suspectați de implicare în incendierea unui vehicul pe 8 mai, pe strada fostului domiciliu al prim-ministrului, și a altuia pe 11 mai, în fața unei proprietăți din cartierul Islington, tot în nordul capitalei.

Roman Lavrinovici, în vârstă de 21 de ani, și Petro Pocinok, în vârstă de 35 de ani, ambii ucraineni, au pledat ''nevinovați''.

Instanța nu l-a întrebat însă în actuala etapă și pe Stanislav Carpiuc, în vârstă de 27 de ani, cetățean român născut în Ucraina, dacă pledează sau nu vinovat.

Acest caz nu este tratat ca un caz de terorism, a indicat parchetul.

Judecătoarea Bobbie Cheema-Grubb a apreciat că este ''clar'' că incendiile, care au avut loc în circumstanțe ''opace'', au fost ''coordonate'', iar cei trei au rămas în detenție.

Audierea pe fond este programată pentru 27 aprilie 2026.

