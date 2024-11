Româncă premiată de universitatea din Marea Britanie pe care a absolvit-o după ce a lucrat la un film premiat cu Oscar și BAFTA VIDEO

Alexandra Sasha Bălan a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Coventry pentru că a lucrat la filmul „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, care a lucrat anul trecut premiile Oscar și BAFTA pentru cel mai bun scurtmetraj animat. Tânăra în vârstă de 33 de ani are licență în Design Grafic și Ilustrații de la Universitatea din Coventry.

„Ca semn de recunoștință pentru excelența ei în arte, suntem mândri să oferim unui absolvent, Alexandra Sasha Bălan, un doctorat onorific în arte. Munca ei reprezintă un amestec unic de influențe, de la art deco la animație modernă. Alexandra este acum parte a istoriei noastre și suntem încântată să o onorăm în acest modn” a scris universitatea britanică, pe pagina sa de Facebook.

Alexandra Sasha Bălan a absolvit în 2012 și a continuat să lucreze în lumea artelor din Marea Britanie. A fost invitată să lucreze ca animator pentru filmul „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”. „Am primit un email de la producător, care mă întreba dacă sunt disponibilă. Am spus da fără să realizez magnitudinea proiectului” a spus românca într-un interviu pentru pagina Universității din Coventry.

În echipă au mai fost actori celebri precum Idris Elba, Tom Hollander și Gabriel Byrne, care au fost vocile personajelor principale. Scurtmetrajul de animație a luat premiile BAFTA și Oscar în 2023.

