Cum arată românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avionul către România. „De ce trebuie să fiu deportat?” VIDEO

Zeci de români care au comis infracțiuni în Marea Britanie au primit 2.000 de lire sterline și au fost expulzați sub escortă în țară. O echipă de jurnaliști a primit, în premieră, acces la zborul care a transportat infractorii.

Una dintre persoane a protestat zgomotos, înainte de a fi imobilizat cu cătușe și escortat către un autocar care îl transportă spre avionul care va ajunge în România. „De ce trebuie să fiu deportat?”, a strigat el. „Am greșit, am plătit pentru asta!”

Românii expulzați au venit legal în Marea Britanie, dar au fost scoși din țară după ce au comis unele infracțiuni grave. Majoritatea sunt bărbați și șase femei. Printre ei se numără ucigași, hoți și agresori sexuali.

Nimeni nu a filmat aceste momente până acum – ultimele pe care acest infractor le va petrece pe teritoriul britanic, spune reporterul itv.com.

„Ne aflăm într-un Centru de Retragere a Imigranților din apropierea orașului Heathrow, unde bărbatul este pe cale să se alăture altor 46 de infractori străini într-un zbor înapoi în România. El obiectează zgomotos, înainte de a fi pus în legături la brațe și escortat la un autocar. Invitația noastră de a filma un zbor de deportare – prima dată când un jurnalist face acest lucru – vine cu mai multe restricții. Nu vă putem spune spre ce aeroport ne îndreptăm, ce companie aeriană îi va transporta pe migranți acasă sau ce contractor privat îi escortează pe parcurs”, spune jurnalistul Paul Brand.

Acesta amintește că acești infractori străini, sau FNO, au sosit inițial legal în Regatul Unit, dar și-au pierdut dreptul de a rămâne prin comiterea unei infracțiuni grave.

Reporter: „Vrei să te duci acasă?”

Infractor: „Nu. Locuiesc aici de zece ani.”

R: „Ce infracțiune ai comis?”

I: „Nu vreau să discut despre asta”, spune el.

După ce și-au ispășit pedepsele – sau o parte din ele – în închisorile britanice, au fost transferați într-un centru de detenție, gata să fie deportați. Peste 10.000 de locuri în închisori, într-o zonă extrem de supraaglomerată, sunt ocupate de FNO-uri. Îndepărtarea lor este o prioritate guvernamentală.

Mai întâi, fiecare FNO trebuie procesat la centrul de îndepărtare, înainte de a fi escortat de personalul de securitate la autocar și apoi la aeroport. Pentru fiecare doi FNO, există trei escorte. Cei mai perturbatori necesită șase angajați și sunt plasați în propriile dube individuale.

În total, deportarea a 47 de persoane va necesita aproape o sută de angajați în șapte autobuze, spune Paul Brand.

Aceștia călătoresc în miez de noapte pentru a reduce șansa de a fi perturbați de proteste.

Până când ajung la ușile aeronavei, FNO-urile contestă în mod regulat îndepărtarea lor în instanță, adesea în temeiul legilor drepturilor omului.

Fiecare FNO are nevoie de patru angajați pentru a-i însoți pe trepte. Doi trebuie imobilizați în timpul procesului și necesită mai mulți angajați suplimentari. La bordul avionului închiriat, sunt înghesuiți la locurile de la geam de către însoțitori, înainte de a primi o masă în timpul zborului.

Jurnalistul arată că echipa sa este separată de ei de trei sau patru rânduri de scaune, dar reușim să filmăm în timp ce mai multor migranți li se înmânează carduri bancare, preîncărcate cu bani.

Fiecare FNO are dreptul la până la 2.000 de lire sterline în cadrul Schemei de Returnare Facilitata, încurajând și ajutând la relocarea lor în România. Li se spune să retragă numerarul la aterizare.

Până la aterizarea avionului, estimăm că acest zbor de deportare a costat sute de mii de lire sterline, spune jurnalistul.

Unii dintre cei mai periculoși indivizi ai societății coboară treptele avionului, unde autoritățile române îi întâmpină, dar nu îi rețin.

„Sunt foarte fericit. Voi rămâne aici și nu mă voi mai întoarce niciodată la Londra. Am fost într-un centru de imigrare timp de patru luni. A fost foarte lung”, spune unul dintre românii expulzați.

Reacție a Ministrei de Interne britanice după expulzări

Ministrul de Interne al Marii Britanii, Shabana Mahmood, a atras atenția asupra escaladării retoricii extremei drepte, avertizând că aceasta „scapă de sub control” și poate avea consecințe îngrijorătoare, și a subliniat că politicienii trebuie să păstreze linia clară între patriotism și naționalism.

Declarațiile au fost făcute în contextul unui zbor de expulzare a 47 de infractori străini către România, persoane care inițial au venit legal în Regatul Unit, dar ulterior au comis infracțiuni precum furturi, infracțiuni sexuale și crime.

"Preluând controlul asupra granițelor noastre, cred că acest lucru creează spațiul ca britanicii obișnuiți, decenți, să fie primitori cu cei care vin în țara noastră (...). Cred că o frontieră sigură este necesară pentru menținerea a ceea ce sunt de fapt relații interrasiale foarte pozitive în țara noastră", a spus ministrul britanic, în declarații pentru ITV News.

"Sunt de asemenea preocupată de ascensiunea extremei drepte, sunt foarte preocupată de o parte din retorică, cred că scapă de sub control și mă îngrijorează unde ar putea duce acest lucru. (...) Ca politicieni, trebuie să menținem linia între patriotism și naționalism", a subliniat ea.

La bordul avionului, celor expulzați li s-au înmânat carduri încărcate cu până la 2.000 de lire sterline (2.700 de dolari), ceea ce Mahmood a mărturisit că „nu dă bine”.

