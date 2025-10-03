Rusia bruiază sateliții britanici. Șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit avertizează că tehnologia „războiul stelelor” a lui Putin efectuează atacuri săptămânale

Rusia bruiază sateliții britanici. Șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit avertizează că tehnologia „războiul stelelor” a lui Putin efectuează atacuri săptămânale
Satelitiii britanic, ținta Rusiei FOTO Unsplash

Războiul tăcut din spațiul cosmic devine tot mai vizibil în discursurile oficialilor militari occidentali. Marea Britanie acuză Federația Rusă că bruiază, cu o frecvență săptămânală, sateliții militari britanici, într-o escaladare tehnologică ce aduce aminte de strategiile Războiului Rece – doar că, de această dată, lupta se poartă pe orbita Terrei, scrie Daily Mail.

Generalul-maior Paul Tedman, șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit, a declarat pentru BBC că sateliții britanici sunt ținta unor acțiuni de bruiere persistente din partea Rusiei.

„Vedem o tentativă constantă, aproape săptămânală, de a ne perturba sateliții. Rusia urmărește îndeaproape activitățile noastre spațiale și nu face un secret din intenția de a le obstrucționa,” a spus Tedman.

Potrivit acestuia, Marea Britanie operează în prezent aproximativ șase sateliți militari dedicați comunicațiilor și supravegherii, dotați cu tehnologie de contracarare a bruierii. Cu toate acestea, Moscova continuă să desfășoare sisteme care pot „vedea” sateliții britanici și pot încerca să intercepteze date sau să perturbe funcționarea acestora.

Incidentul survine într-un context mai larg de insecuritate aeriană și spațială în Europa. Recent, aeroportul din München a fost închis temporar din cauza prezenței a mai multor drone în apropierea pistelor, ceea ce a dus la anularea sau redirecționarea a peste 30 de zboruri și a afectat aproape 3.000 de pasageri. Situații similare au fost raportate în Copenhaga și Oslo, unde autoritățile au fost nevoite să închidă spațiul aerian pentru mai multe ore. Deși investigațiile sunt în curs, mai mulți oficiali au indicat, cu prudență, posibilitatea implicării Rusiei.

Moscova dispune de capabilități care îi permit nu doar să bruieze, ci și să „orbească”, să manipuleze sau chiar să distrugă sateliți

Nici Germania nu a fost ocolită de aceste riscuri. Ministrul apărării, Boris Pistorius, a confirmat în septembrie că Rusia a urmărit doi sateliți Intelsat folosiți de armata germană. Potrivit acestuia, Moscova dispune de capabilități care îi permit nu doar să bruieze, ci și să „orbească”, să manipuleze sau chiar să distrugă sateliți – fie prin mijloace electronice, fie cinetic.

În fața acestui nou front de confruntare – spațiul cosmic – aliații occidentali încearcă să răspundă unitar. Luna trecută, Regatul Unit și Statele Unite au desfășurat prima lor manevră coordonată în spațiu, în cadrul operațiunii Olympic Defender. Între 4 și 12 septembrie, un satelit american a fost repoziționat pentru a inspecta un satelit britanic, verificând funcționalitatea și integritatea acestuia – un exercițiu descris de oficiali drept un „progres semnificativ” în cooperarea orbitală aliată.

„Am executat această operațiune împreună cu Comandamentul Spațial al SUA, iar rezultatele ne oferă încredere. Suntem într-o fază în care, alături de aliații noștri, putem desfășura operațiuni orbitale avansate pentru a apăra interesele naționale și militare comune,” a spus generalul Tedman.

Tensiunile cu Rusia se amplifică și la nivelul mai convențional al spațiului aerian european. Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat recent că Londra este „pregătită să acționeze” după ce președintele american Donald Trump a încurajat aliații NATO să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.

Într-un discurs susținut la Națiunile Unite, Cooper a condamnat comportamentul „provocator și iresponsabil” al Moscovei, făcând referire la multiple incidente recente: Estonia a raportat că trei avioane MiG-31 au pătruns ilegal în spațiul său aerian timp de 12 minute, Polonia a interceptat 19 obiecte în timpul unui atac major asupra Ucrainei, iar România a semnalat la rândul ei activitate aeriană suspectă.

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că orice obiect ostil identificat deasupra teritoriului său va fi doborât, în timp ce NATO a activat consultările prevăzute de Articolul 4 din tratat.

Moscova, în schimb, transmite avertismente ferme: orice atac asupra aeronavelor sale ar putea declanșa un conflict direct.

Spațiul cosmic devine treptat un nou câmp de luptă strategică – iar linia dintre pace și război este tot mai greu de trasat la 36.000 de kilometri deasupra Pământului.

