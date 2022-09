Marea Britanie va cunoaşte schimbări după moartea reginei Elisabeta a II-a şi ascensiunea la tron a fiului său, prinţul Charles.

Charles Philip Arthur George, născut la 14 noiembrie 1948, a devenit oficial în după-amiaza zilei de joi, 8 septembrie, noul rege al Marii Britanii și a altor 14 ținuturi din Commonwealth.

Reuters a prezentat câteva aspecte ale vieţii de zi cu zi care vor fi diferite.

Imnul Naţional

Versurile imnului naţional al Marii Britanii, care în forma sa actuală datează din secolul XVIII, se vor schimba din ”God Save the Queen” în ”God Save the King”.

Conform site-ului familiei regale, imnul a devenit proeminent în istoria britanică în contextul sentimentului patriotic fervent de după victoria din 1745 a prinţului Charles Edward Stuart împotriva armatei regelui George al II-lea în Scoţia, şi a fost cântat în teatrele londoneze.

De obicei, doar primul vers este cântat şi acest vers este: ”God save our gracious King! Long live our noble King! God save the King! Send him victorious, Happy and glorious, Long to reign over us, God save the King” - (”Dunezeu să-l salveze pe regele nostru milostiv! Trăiască nobilul nostru rege! Dumnezeu să-l salveze pe rege! Trimite-l victorios, fericit şi glorios, Să domnească îndelung peste noi, Dumnezeu salvează-l pe rege!”)

Monede şi timbre

Monedele ce vor fi bătute de acum înainte, precum şi bancnotele tipărite, vor reprezenta capul regelui, aşa cum imaginea monarhului este reprezentată pe banii britanici. Vechile monede şi bancnote vor rămâne în circulaţie până vor fi treptat înlocuite, de-a lungul timpului.

Însă, pentru că monarhia a fost restaurată după ce Anglia a fost timp de 10 republică, în vremea lui Oliver Cromwell, în anii 1660 a devenit o tradiţie ca reprezentarea chipului monarhului să fie făcută în direcţia opusă faţă de predecesorul său. Astfel, cum chipul reginei Elisabeta a II-a este îndreptat spre dreapta, chipul lui Charles va trebui să fie orientat spre stânga.

De-a lungul domniei îndelungate a reginei Elisabeta a II-a au fost folosite cinci portrete diferite ale acesteia pentru a fi reprezentate pe bani.

În mod similar, timbrele poştale vor fi schimbate pentru a reprezenta portretul noului rege.

Cifrul regal

Cifrul regal, monograma folosită de monarhi care în prezent este inscripţia reginei "EIIR" dedesubtul unei reprezentări a Coroanei Sfântului Edward, va fi de asemenea schimbată.

Acest cifru este reprodus pretutindeni în Marea Britanie şi este prezent pe aproape orice, de la căsuţele poştale până la uniformele poliţiei. Conform tradiţiei, atât cifrul cât şi blazonul regal se vor schimba odată cu urcarea pe tron a unui nou rege.

Însă, noul cifru regal va apărea doar pe noile cutii poştale şi astfel însemnele reginei vor rămâne pe mii de cutii poştale de pe cuprinsul Marii Britanii. la fel cum sunt numeroase cutii poştale care păstrează încă însemnele monarhilor dinaintea reginei Elisabeta a II-a.

O bizarerie a acestui sistem este că nu toate cutiile poştale ridicate în cursul domniei Elisabetei a II-a au şi inscripţia ”EIIR”, pentru că străbuna reginei, Elisabeta I, nu a fost şi regină a Scoţiei şi coroanele Scoţiei şi Angliei nu au fost unite decât după moartea ei, în 1603. În consecinţă, unii scoţieni nu au acceptat ca regina să fie denumită "a II-a", pentru că Elisabeta I nu a fost şi regina lor. Şi astfel, la începuturile domniei sale, unele cutii poştale din Scoţia au fost vandalizate, iar una dintre ele chiar a explodat, iar rezultatul a fost că foarte multe dintre cutiile poştale scoţiene au alte înscrisuri decât cifrul Elisabetei a II-a.

Schimbări legale

Avocaţii seniori vor putea deveni de acum înainte membri ai Consiliului Regelui şi nu ai Consiliului Reginei, la fel cum şi alte titluri legale ce conţin cuvântul ”regină” vor trece la folosirea cuvântului ”rege”.

