S-a scris istorie în Marea Britanie. Cine este prima femeie ministru de Finanţe din această țară, după aproape 800 de ani

Rachel Reeves, fostă economistă la Banca Angliei, a fost numită vineri, 5 iulie, de către noul premier britanic, Keir Starmer, în postul de ministru de Finanţe. Ea devine, astfel, prima femeie care va ocupa acest post în istoria Marii Britanii, transmite AFP.

Downing Street a anunţat într-un comunicat numirea lui Rachel Reeves în postul de "Cancelar al Trezoreriei", titulatura tradiţională a persoanei care ocupă portofoliul Finanţelor. Doamna Reeves a ajuns vineri după-amiază, 5 iulie, la reşedinţa oficială a premierului britanic din Downing Street 10.

"Este onoarea vieții mele", a scris pe X, Rachel Reeves, imediat după numire.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

