Sex sălbatic între un doctor și o asistentă în timp ce un pacient era deja sedat și urma să fie operat. Medicul a ajuns în fața tribunalului

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 18:29
Spitalul Tameside din Greater Manchester FOTO The Guardian

Un tribunal medical a aflat că un medic a lăsat un pacient pe o masă de operație, sub anestezie, pentru a merge să întrețină relații sexuale cu o asistentă medicală într-o altă cameră, scrie BBC.

Dr. Suhail Anjum, în vârstă de 44 de ani, și asistenta medicală, care nu a fost numită, au fost prinși într-o „poziție compromițătoare” de un coleg „șocat” de la Spitalul Tameside din Greater Manchester.

Incidentul, din septembrie 2023, a ieșit la iveală în timpul unei audieri privind aptitudinea de a practica, după ce Dr. Anjum - care locuia în Pakistan - a depus din nou cerere de muncă în Marea Britanie.

El nu a contestat probele împotriva sa prezentate de Consiliul Medical General (GMC) în timpul audierii din Manchester și a spus că comportamentul său a fost „rușinos”.

Anestezistul consultant spusese că are nevoie de o „pauză de confort” și i-a cerut unui alt coleg asistent medical să-l monitorizeze pe pacientul de sex masculin la jumătatea procedurii.

În schimb, Dr. Anjum s-a dus la o altă sală de operații a spitalului din Ashton-under-Lyne, unde a întreținut relații sexuale cu o femeie menționată în audiere drept asistenta C.

Andrew Molloy, reprezentantul GMC, a declarat că asistenta care i-a descoperit pe cei doi a fost „șocată și a traversat rapid sala de operații spre ușile de ieșire”.

Dr. Anjum, care a lipsit timp de aproximativ opt minute, s-a întors în sala de operații și și-a terminat treaba.

Dl. Molloy a adăugat: „Este corect să spunem că pacienta nu a suferit niciun rău atunci când Dr. Anjum a lipsit din sala de operații și procedura a continuat fără alte incidente.”

El a spus că asistenta care i-a descoperit a raportat ulterior problema superiorului său direct.

Înainte ca GMC să deschidă cazul, Dr. Anjum a declarat că nu a contestat faptele cazului și a recunoscut că a avut relații sexuale cu asistenta C.

Risc potențial

El a spus că știa că era „probabil să fie în apropiere” când și-a părăsit pacienta. De asemenea, a recunoscut că acțiunile sale aveau potențialul de a-și pune pacienta în pericol.

Dr. Anjum a declarat Serviciului Tribunalului Medical că dorește să-și reia cariera în Regatul Unit și a promis că nu se va repeta niciodată o „eroare de judecată unică”.

Depunând mărturie, Dr. Anjum a spus: „A fost destul de rușinos, ca să spun cel puțin. Sunt doar eu de vină.” El a spus că și-a dezamăgit colegii și încrederea NHS.

El a adăugat: „Îmi cer sincere scuze tuturor celor implicați și vreau ocazia să îndrept acest lucru.”

Medicul a adăugat că incidentul s-a produs după o „perioadă stresantă” pentru familia sa, când el și soția sa nu reușeau „să se conecteze ca un cuplu” în urma nașterii premature a fiicei sale.

Audierea urma să continue vineri, 12 septembrie.

