Marea Britanie rămâne „concentrată asupra păcii” după suspendarea ajutorului militar al Ucrainei de către Trump, anunță vicepremierul britanic VIDEO

Premierul britanic Keir Starmer se concentrează asupra obţinerii păcii şi nu va lăsa distras de anunţul Statelor Unite de suspendare a ajutorului militar al Ucrainei, anunţă vicepremierul Angela Rayner la BBC.

Angela Rayner mai spune că suspendarea ajutorului militar anunţată de către Washington este o problemă care ţine de preşedintele Trump.

”El va continua să dialogheze cu cel mai vechi şi mai puternic aliat al nostru, Statele Unite, şi cu partenerii europeni, dar şi cu Ucraina”, anunţă numărul doi în Guvernul laburist.

'We won't be derailed or sidelined by ongoing commentary' On #BBCBreakfast Deputy Prime Minister Angela Rayner responded after Donald Trump paused US military aid to Ukrainehttps://t.co/ckIRzbxVK3 pic.twitter.com/ykQgGKcsbf — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 4, 2025

The White House has confirmed that President Donald Trump has stopped all military aid to Ukraine following his clash with President Zelensky.@susannareid100 asks Deputy PM @AngelaRayner whether she was 'blindsided' by President Trump's decision. pic.twitter.com/QiLP8tbQUM — Good Morning Britain (@GMB) March 4, 2025

Susținerea Ucrainei

Guvernul britanic se ”concentrează asupra susţinerii Ucrainei”, reiterează ea.

Jeremy Bowen (BBC international editor): "The transatlantic alliance is in its worst crisis... since it was created during & after the second world war... this decision puts the Americans on a different side of the argument to its European NATO allies.."#BBCBreakfast pic.twitter.com/SbA8vw9OwY — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) March 4, 2025

„Profund îngrijorător”

Şefa opoziţiei conservatoare Kemi Badenoch apreciază, la rândul său, că anunţul Statelor Unite este ”profund îngrijorător”.

”Este clar că Regatul Unit şi Europa trebuie să se reînarmeze mult mai rapid, dacă vrem să oferim Ucrainei mai mult decât vorbe călduroase de susţinere”, scrie ea pe X.

”Trebuie să lucrăm să ţinem America cu noi”, îndeamnă Kemi Badenoch.

