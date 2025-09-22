Tentativa de împăcare dintre Regele Charles și fiul său mai mic nu a avut prea mare succes. Monarhul a respins întoarcerea lui Harry la îndatoririle oficiale ale familiei regale

Tentativa de împăcare dintre Regele Charles și fiul său mai mic nu a avut prea mare succes FOTO X/@KaiseratCB

Conform unor rapoarte, Prințul Harry nu va putea avea un rol de „pe jumătate înăuntru, pe jumătate afară” în cadrul familiei regale dacă dorește să se întoarcă mai des în Marea Britanie.

În timpul vizitei sale în Marea Britanie pentru a desfășura activități caritabile la începutul acestei luni, Ducele de Sussex s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, pentru prima dată în 19 luni, scrie Independent.

A petrecut aproximativ 55 de minute la Clarence House, luând un „ceai privat” cu monarhul, a cărui relație cu fiul său mai mic a fost tensionată de la plecarea lui Harry din poziția de membru al familiei regale în 2020. Cu toate acestea, orice sugestie că prințul s-ar putea întoarce într-o calitate mai formală a fost respinsă de surse din palat.

„Regele a fost absolut clar în susținerea deciziei regretatei sale mame conform căreia membrii familiei nu pot avea un rol public de tipul ”pe jumătate înăuntru, pe jumătate afară”, a declarat o sursă regală pentru The Times.

Se înțelege că Harry nu dorește un astfel de aranjament și este mulțumit de viața sa în California alături de soția sa, Meghan, și cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.

Un purtător de cuvânt al lui Harry a declarat pentru The Times: „Ducele a precizat clar că atenția trebuie să fie pusă pe tatăl său. Dincolo de asta și de orice alte probleme legate de familia sa, nu vom comenta.”

Într-un interviu acordat BBC în luna mai, după ce a pierdut apelul la Înalta Curte pentru restabilirea securității sale, prințul a spus că „i-ar plăcea” să se împace cu familia sa.

El a spus: „Nu știu cât mai are tatăl meu. Nu vrea să vorbească cu mine din cauza problemelor de securitate, dar ar fi frumos să ne împăcăm.”

Ultima dată l-a văzut pe rege în timpul unei scurte vizite în februarie 2024, după ce bărbatul în vârstă de 76 de ani și-a anunțat diagnosticul de cancer. Mail on Sunday a relatat acum că Palatul Buckingham și personalul Sussex „discută cu rezerve” o dezghețare a relațiilor dintre cei doi, ceea ce i-ar putea duce la „apariția împreună la un eveniment public”.

Aceasta ar putea include și o posibilă apariție a Regelui la Jocurile Invictus din Birmingham în 2027.

