Vicepremierul britanic, ministru pentru Locuințe, a demisionat din cauza unui impozit prea mic plătit pentru propria locuință. Ce spune premierul Starmer

Viceprim-ministrul britanic Angela Rayner, care deținea portofoliul pentru Locuințe în guvernul de la Londra, a demisionat vineri, 5 septembrie, la două zile după ce a recunoscut că a plătit un impozit mai mic decât trebuia la achiziționarea unui apartament, relatează AFP și Reuters.

„Am decis să demisionez din funcția de viceprim-ministru și ministru al Locuințelor (...) precum și din funcția de vicepreședinte al Partidului Laburist”, a anunțat Angela Rayner, după câteva zile de controverse.

Ea a declarat că regretă profund greșeala de a fi plătit un impozit mai mic pentru locuința achiziționată, deși a susținut că nu a făcut-o intenționat și că a fost prost sfătuită. „Regret profund decizia mea de a nu solicita consultanță fiscală specializată suplimentară... Îmi asum întreaga responsabilitate pentru această eroare”, a spus ea într-o scrisoare adresată premierului Keir Starmer.

Scandalul a dat însă o nouă lovitură de imagine șefului său, prim-ministrul Keir Starmer.

După ce consilierul independent al Marii Britanii a decis că ea a încălcat codul ministerial prin neplata impozitului corect, Starmer nu a putut face prea multe pentru a-și proteja adjuncta.

Este „foarte trist să te pierd din guvern”, i-a transmis el, descriind-o ca „colegă de încredere și prietenă adevărată”.

Rayner, în vârstă de 45 de ani, este al optulea funcționar și cel cu funcția cea mai înaltă din echipa lui Starmer care își dă demisia.

Liderul britanic i-a oferit sprijinul său deplin când a fost acuzată pentru prima dată că a încercat în mod deliberat să evite plata impozitului corect.

De la începutul mandatului său, anul trecut, Starmer numără acum cele mai multe demisii ministeriale, în afara remanierilor guvernamentale, dintre toți prim-miniștrii britanici în aproape 50 de ani – mai multe chiar decât Boris Johnson în perioada sa haotică petrecută la putere.

„Având în vedere concluziile și impactul asupra familiei mele, am decis să demisionez”, a declarat Rayner.

Cu Partidul Laburist în urma partidului populist Reform UK al lui Nigel Farage în sondaje, Starmer se confruntă cu opțiuni dificile în ceea ce privește cheltuielile statului și impozitele, în timp ce încearcă să repare imaginea partidului său după ce criticii l-au acuzat de ipocrizie pentru că a acceptat cadouri scumpe, inclusiv haine și bilete la concerte, de la donatori.

La deschiderea conferinței partidului Reform UK în orașul Birmingham, din centrul Angliei, președintele David Bull a anunțat demisia lui Rayner în aplauzele și ovațiile audienței. „Guvernul se destramă chiar în acest moment”, a spus el. „Ei fug de noi. Îi doborâm unul câte unul”, s-a lăudat liderul populist.

Pentru Starmer, pierderea adjunctei sale este deosebit de dăunătoare, mai ales că Rayner – care a fost cândva o mamă adolescentă din clasa muncitoare – a reușit să împace aripa de stânga și cea de centru a Partidului Laburist pentru a menține unitatea partidului. Ea avea o popularitate mai mare decât Starmer.

„Orice demisie este o lovitură, mai ales cea a lui Ange (Rayner), dar era clar că trebuia să plece”, a declarat un parlamentar laburist, adăugând că politica probabil va rămâne tăcută o vreme, dar că, la o dată ulterioară, ar putea încerca să fie o provocare pentru Starmer.

Rayner a fost nevoită să se adreseze miercuri consilierului independent pentru standarde ministeriale, după ce a recunoscut că a comis o greșeală în ceea ce privește plata impozitelor. Într-un interviu în care părea să fie pe punctul de a izbucni în lacrimi, ea a descris înființarea unui fond pentru unul dintre fiii ei, care are dizabilități permanente ca urmare a unei leziuni. Acestui fond i-a vândut partea sa din casa familiei din nordul Angliei pentru a plăti un apartament în stațiunea balneară Hove din sudul Angliei, crezând că nu va trebui să plătească rata mai mare de impozit - percepută la cumpărarea unei a doua case. După ce a solicitat consultanță juridică suplimentară, ea a declarat că a comis o greșeală și că ia măsuri pentru a plăti impozitul suplimentar.

